Bayram Öncesi 130 Bin Mehmetçiğe Erken Terhis Müjdesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın basın mensupları aracılığı ile sunum açıklaması ile tanıttığı ve detaylarını kamuoyuna sunduğu yeni askerlik sisteminde yer alan maddeler asker adaylarını olduğu kadar şu anda silah altında olan askerleri de ilgilendiriyor.

Dün itibari ile Milli Savunma Komisyonunda onay alan ve maddeleri üzerinde mutabakata varılan yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak her detay çalışılmış ve alınan son onay ile birlikte TBMM’ye sunulabilecek vaziyete getirilmiş durumda olduğu belirtiliyor.

Toplamda 65 madde barındıran kanun tasarısı için bağlayıcı ve kapsayıcı hükümler sadece bundan sonraki süreçte asker olacak vatandaşları değil; şu anda eli silah tutan askerleri de ilgilendiriyor ve bu konuda erken terhis müjdesi gündeme gelmiş durumda.

Bayramdan önce sadece TBMM’de onaylanması için bürokratik engelin kaldığı ilan edilen yeni askerlik sistemi ile ilgili olarak kısa süre içerisinde yapılması planlanan Meclis görüşmelerinin, bayram öncesi onaylanması halinde askerler terhis olabilecek.

Bayramdan önce ve Meclis’ten onay aldıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanması anı itibari ile 6 aylık vatani görevini tamamlamış olan askerlerin derhal terhis edilebilmesi ve terhis edilecek olan asker sayısının da 130 bin olacağı açıklanan bilgiler arasında yerini aldı.

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