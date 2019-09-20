bayraklı belediyesinden istihdama rekor destek

Belediye İstihdam Ofisi, iş arayanları son 5 ayda farklı sektörlerdeki 2 bin 516 iş fırsatı için görüşmeye yönlendirerek, İŞKUR masası bulunan 18 belediye içinde de zirveye çıktı.

Birinci oldu

Türkiye İş Kurumu ile yapılan protokolle bünyesinde İŞKUR masası kurarak, ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen işsizliğe sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm üretmeye çalışan Bayraklı Belediyesi, bu alandaki çalışmalarıyla İzmir'de aynı kulvardaki tüm belediyeleri geride bıraktı. Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi, son 5 ayda 148 kişiyi işe yerleştirirken, çeşitli firmaların 2 bin 516 iş fırsatına da yüzlerce işsiz yönlendirdi. İŞKUR hizmeti veren 18 belediye içinde aktif çalışmalarıyla birinci olan ve eleman arayan firmalarla görüşmelerini artıran Bayraklı Belediyesi ekipleri, son 5 ayda 788 de yeni iş başvurusu aldı. Bu kapsamda toplam CV sayısı 32 bin 227'ye çıktı.

İşsizliğe çözüm 'Mesleki eğitim merkezleri' olacak

Seçim döneminden bu yana işsizlikle mücadeleyi öncelikli projelerden biri olarak ele aldıklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizde çeşitli noktalarda kuracağımız mesleki eğitim merkezlerimizle nitelikli eleman yetiştirerek, iş arayan yurttaşlarımızın iş bulmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerde eğitimlerini tamamlayan vatandaşlarımızın eğitim aldıkları sektörlerde istihdamını sağlayacağız. Bayraklı, işsizliğin çok yoğun olduğu ilçelerden biri. Ancak biz bunu insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz. Projelerimizle, girişimlerimizle, çalışmalarımızla ilçemizde işsizliği en aza indirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

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