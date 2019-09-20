Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100471
ALTIN
275.229
DOLAR
5.6866
STERLIN
7.1284
EURO
6.2820
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Bayraklı Belediyesinden istihdama rekor destek

Kurulduğu günden bu yana 14 bin kişinin çeşitli firmalarda işe yerleştirilmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, 5 ay içinde 148 işsize yeni iş buldu. Belediye İstihdam Ofisi, iş arayanları son 5 ayda farklı sektörlerdeki 2 bin 516 iş fırsatı için görüşmeye yönlendirerek, İŞKUR masası bulunan 18 belediye içinde de zirveye çıktı.

Bayraklı Belediyesinden istihdama rekor destek

Kurulduğu günden bu yana 14 bin kişinin çeşitli firmalarda işe yerleştirilmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, 5 ay içinde 148 işsize yeni iş buldu. Belediye İstihdam Ofisi, iş arayanları son 5 ayda farklı sektörlerdeki 2 bin 516 iş fırsatı için görüşmeye yönlendirerek, İŞKUR masası bulunan 18 belediye içinde de zirveye çıktı.

20 Eylül 2019 Cuma 09:14
Bayraklı Belediyesinden istihdama rekor destek

Belediye İstihdam Ofisi, iş arayanları son 5 ayda farklı sektörlerdeki 2 bin 516 iş fırsatı için görüşmeye yönlendirerek, İŞKUR masası bulunan 18 belediye içinde de zirveye çıktı.

Birinci oldu

Türkiye İş Kurumu ile yapılan protokolle bünyesinde İŞKUR masası kurarak, ilçenin en büyük sorunlarının başında gelen işsizliğe sosyal belediyecilik anlayışıyla çözüm üretmeye çalışan Bayraklı Belediyesi, bu alandaki çalışmalarıyla İzmir'de aynı kulvardaki tüm belediyeleri geride bıraktı. Bayraklı Belediyesi İstihdam Ofisi, son 5 ayda 148 kişiyi işe yerleştirirken, çeşitli firmaların 2 bin 516 iş fırsatına da yüzlerce işsiz yönlendirdi. İŞKUR hizmeti veren 18 belediye içinde aktif çalışmalarıyla birinci olan ve eleman arayan firmalarla görüşmelerini artıran Bayraklı Belediyesi ekipleri, son 5 ayda 788 de yeni iş başvurusu aldı. Bu kapsamda toplam CV sayısı 32 bin 227'ye çıktı.

İşsizliğe çözüm 'Mesleki eğitim merkezleri' olacak

Seçim döneminden bu yana işsizlikle mücadeleyi öncelikli projelerden biri olarak ele aldıklarını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizde çeşitli noktalarda kuracağımız mesleki eğitim merkezlerimizle nitelikli eleman yetiştirerek, iş arayan yurttaşlarımızın iş bulmalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Bu merkezlerde eğitimlerini tamamlayan vatandaşlarımızın eğitim aldıkları sektörlerde istihdamını sağlayacağız. Bayraklı, işsizliğin çok yoğun olduğu ilçelerden biri. Ancak biz bunu insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz. Projelerimizle, girişimlerimizle, çalışmalarımızla ilçemizde işsizliği en aza indirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bayraklı belediyesinden istihdama rekor destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sınır dışı askeri harekat' yazısı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sınır dışı askeri harekat' yazısı
Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da yasaklanacak
Sigaraya yeni yasak geliyor: Şahsi araçlarda da yasaklanacak
İlber Ortaylı: Balkanlar göçü Türkiye'nin sanayileşmesini sağladı
İlber Ortaylı: Balkanlar göçü Türkiye'nin sanayileşmesini sağladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim