Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
281.922
DOLAR
5.7454
STERLIN
7.0583
EURO
6.3899
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!
ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın odasında dinleme cihazı bulundu

31 Mart yerel seçimleriyle birlikte belediye başkanlığı değişen ilçelerden İzmir Bayraklı'da yeni Başkan Serdar Sandal'ın makam odasında yer alan elektrik prizinde dinleme cihazı bulundu. Sandal, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın odasında dinleme cihazı bulundu

31 Mart yerel seçimleriyle birlikte belediye başkanlığı değişen ilçelerden İzmir Bayraklı'da yeni Başkan Serdar Sandal'ın makam odasında yer alan elektrik prizinde dinleme cihazı bulundu. Sandal, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:56
Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın odasında dinleme cihazı bulundu

OdaTV'nin haberine göre, Bayraklı Belediye Başkanı Sandal'ın makam odasında dinleme cihazı bulundu.

Kaymakamlığa ve Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi veren Sandal, belediye personeli ve emniyetten gelen uzman polisler eşliğinde cihazı tutanak altına aldırdı.

Cihazın dinleme cihazı olduğunu ve yakın mesafelerden ancak dinleme yapabileceğini belirten uzmanlar, cihazı ayrıntılı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Konuyla ilgili açıklama CHP'li Sandal, şunları söyledi:

'ANLAŞILAN BİRİLERİNİN AYAĞINA FENA BASMIŞIZ'

"Bizim kimseden saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Tasarruf tedbirlerini son noktasına kadar hayata geçirdik. Geriye dönük birçok dosyayı Teftiş Kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki, hiç kimse bizi çıktığımız bu yoldan alıkoyamayacak. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz."

Dinleme cihazı ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Sandal, "Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. Tüm Bayraklı, tüm İzmir kamuoyu öğrensin. İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız, gelişmelerden basını ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bayraklı belediye başkanı sandal ın odasında dinleme cihazı bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu Nasıl Bir Vahşettir! Eşinin cesedini kıyma makinesiyle parçaladı
Bu Nasıl Bir Vahşettir! Eşinin cesedini kıyma makinesiyle parçaladı
KESK'ten 1 günlük grev kararı
KESK'ten 1 günlük grev kararı
Son bir yılın en düşük seviyesinde! Duyan bankaya koştu...
Son bir yılın en düşük seviyesinde! Duyan bankaya koştu...

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim