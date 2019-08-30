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Batman'da kan davası dehşeti: Defalarca bıçaklanan genç yerde can çekişirken başında bekleyip yardım edilmesini engellediler

Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Yüksekbağ'ı defalarca bıçakladıktan sonra ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olan R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin sorguları sürerken, ortaya çıkan kamera görüntüsü vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Batman'da kan davası dehşeti: Defalarca bıçaklanan genç yerde can çekişirken başında bekleyip yardım edilmesini engellediler

Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ'ın kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Yüksekbağ'ı defalarca bıçakladıktan sonra ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olan R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin sorguları sürerken, ortaya çıkan kamera görüntüsü vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 15:21
Batman'da kan davası dehşeti: Defalarca bıçaklanan genç yerde can çekişirken başında bekleyip yardım edilmesini engellediler

DHA'nın haberine göre olay, Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi. 

Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı-sopalı saldırısına uğrayan Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı. 

Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü.

YARALIYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR 

Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı. 2 kardeş ile isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin polisteki sorguları sürerken, olay sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan Yüksekbağ'ın başında ellerinde bıçak ve sopa olan kardeşler görülüyor. 2 kardeş, bıçak ve sopayı sallayarak, çevredekilerin yaralıya yardımını engelliyor. Olay yerinde bulunan polisler de çevredekileri uzaklaştırmaya çalışıyor.

Bir polis memurunun saldırgan kardeşlere tabanca doğrulttuğu görülen görüntüde, bir polis memuru da çevredeki kalabalık için elindeki biber gazını hazır tutuyor. Bu anlarda son bir gayretle yardım istemeye çalışan yaralının yanına kimsenin gitmediği görülüyor. Bir süre sonra saldırgan kardeşler, 'ölmesi için' başında bekledikleri yaralının yanından ayrılıyor.

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