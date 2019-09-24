Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 26°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102047
ALTIN
278.333
DOLAR
5.6828
STERLIN
7.0948
EURO
6.2549
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin davada 5 yıl hapis istemi

Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan 3 kişinin 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin davada 5 yıl hapis istemi

Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirleyerek öldürmekle suçlanan 3 kişinin 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

24 Eylül 2019 Salı 15:11
Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin davada 5 yıl hapis istemi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan Musa Devran, Levent Özcan ve müşteki Buket Özgünlü ile tarafların avukatları katıldı. Sanıklardan Aydın Gölge'nin rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Adana Barosu ile Ekoloji Kolektifi Derneği avukatları da hazır bulunarak davaya müdahillik talebinde bulundu.

'KÖPEKLER ZATEN SERSEMDİ'

Sanık Devran, arkadaşının köpekleri için Ulus'tan kemik aldığını, arabayla yola koyulup Yenimahalle'ye geldiklerinde dava konusu köpeklerin can çekiştiğini gördüğünü ifade ederek, "Köpekler zaten sersemdiler. Bir köpeğe de araba çarptı. Araçtaki kemikleri de köpeklere verdik." diye konuştu.

Devran, artan kemikleri Aydın Gölge'ye verdiğini ancak kemikleri köpeklerine verip vermediğini bilmediğini söyledi ve hayvanları zehirlemediğini iddia etti.

Sanık Özcan ise "Ben Musa'yı aldığımda poşet elindeydi. Poşette ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Sanıklar beraat talebinde bulundu.

'SÖZLÜ TACİZE UĞRADIK'

Müşteki Buket Özgünlü ise 250 kadar sokak köpeğini beslediğini bildirerek, "Yenimahalle'de yerel hayvan görevlisiyim. Olay günü kendi köpeklerimi parka götürdüğümde sokaktaki köpekler can çekişiyordu. Arkamı döndüğümde 3 köpeğimin de titrediğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Özgünlü, köpekleri beslediği yerlerde sürekli sözlü tacize uğradığını, bir kişinin, "Sizin yüzünüzden oğlum okula gidemiyor" türü sözler söylediğini, kendisine patates atıldığını anlattı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Özgünlü'nün arkadaşı Sercan Çetin de "Buket'le besleme yaparken sürekli sözlü tacize uğradık" dedi.

Mahkeme, Özgünlü ile kurul ve dernek avukatlarının davaya müdahillik taleplerini kabul etti. Sanıkların haftada üç gün karakola imza vermelerine hükmeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

İddianamede, sanıkların Turgut Özal Mahallesi'nde 3'ü müşteki Özgünlü'ye ait olan 16 köpeği, "metomil" maddesi içeren böcek ilacına batırılmış tavuk eti vererek öldürdükleri belirtiliyor.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nin "metomilin insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi sonucu doğurabileceği"ne ilişkin savcılığa rapor verdiği aktarılan iddianamede, sanıklar hakkında, "haksız yere sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "iştirak halinde çevreyi kasten kirletmek" suçundan en az 5 yıl 4'er ay hapisleri talep ediliyor.

DAVAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Müşteki Özgünlü ve avukatı Tuğba Gürsoy, davanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Özgünlü, sanıkların eylemi sonucunda Tarçın, Ceviz ve Fıstık adlı 3 köpeğini olay nedeniyle kaybettiğini dile getirerek, "70 derece ısıda hayvanların ciğerlerini parçalamışlar, maalesef. Sahipli ya da sahipsiz hayvan ayrımı yapmıyoruz, hepsi bizim" dedi.

Avukat Gürsoy da "Kasten yapılmış bir eylem söz konusu. Bilerek ve isteyerek bu kişiler geldi ve köpekleri zehirledi. Üstelik bu olayın öncesi de var. Buket Hanım, sürekli orada besleme yapıyor, yaklaşık 250 köpeğe bakıyor. Defalarca tehdide, hakarete uğramış. 'Buradan çocuklarımız geçemiyor, Bu hayvanları buradan alın' gibi. Besleme yapan insanlar tüm Türkiye'de bu şekilde hakaretlerle tehditlerle uğraşıyor. Biz hayvanlarla mı uğraşacağız, insanların kötü muamelesiyle mi uğraşacağız, bilemiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de her yerde hayvanların zehirlendiğini, istismara uğradığını ancak önemsenmediğini ifade eden Gürsoy, "Bu dosya, hepsine örnek edecek niteliktedir. Adaletin tecelli etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
batıkent te köpeklerin öldürülmesine ilişkin davada yıl hapis istemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'de 31 Mart depremi! Hepsi görevden alındı
AK Parti'de 31 Mart depremi! Hepsi görevden alındı
Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı?
Şehit astsubaya veda! Binlerce kişi uğurladı
Şehit astsubaya veda! Binlerce kişi uğurladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim