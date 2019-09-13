Başvurular başladı! Kamuya 5 bin personel alınıyor!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, OGM'ye alınacak personelden bin 146'sı mülakat ve uygulama sınavı yapılmadan, KPSS puan sıralaması esas alınarak, adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlayarak yerleştirilecek.

Bu kategoride alımı yapılacak sözleşmeli personel listesinde 10 orman endüstri mühendisi, 7 bilgisayar mühendisi, 9 makine mühendisi, 5 elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, 7 yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Dün başlayan başvuru süresi 23 Eylül'de sona erecek.

Diğer yandan, bin 150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da "KPSS puanı ve uygulamalı sınav" usulüyle yapılacak.

Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevi ifa edecek bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılacak. Sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacak.

Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), sendika (yetkili memur sendikası) ve sivil toplum kuruluşu (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabilecek. Adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracaatlar, 24 Eylül-7 Ekim döneminde yapılacak.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Eğitimlere en az 10 bin kişinin başvuracağını düşünüyoruz" dedi.

Bakanlık tarafından hazırlanan, 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak gönüllülerin hukuki statüsü, nitelikleri, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri, araç-gereçleri ve kıyafetleri belirlendi. Buna göre, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmak isteyenler, orman bölge müdürlüğüne ya da orman işletme müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunacak. 'Gönüllü' statüsü verilecekler komisyon tarafından belirlenecek.

'10 KİŞİ BAŞVURDUĞUNDA EĞİTİM VERİLECEK'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DHA'ya yaptığı açıklamasında, eğitimlerin sonunda katılımcılara eğitim gördüklerine dair bir belge vereceklerini, böylelikle orman yangını söndürmesi için 'gönüllü' olacaklarını kaydetti. Karacabey, eğitimleri halk eğitim merkezleriyle birlikte vereceklerini, en az 10 kişilik ekiplerin müdürlüklere başvurmaları takdirde eğitimlere başlayacaklarını bildirdi. Sürecin fiilen başladığını kaydeden Karacabey, "Vatandaşlarımız kendilerine en yakın orman işletme müdürlüğüne ve ya orman bölge müdürlüğüne şahsen başvurmalarını özellikle istiyoruz. Gönüllü ekipleri 5 ile 10 kişiden oluşacak. Bize en az 10 kişilik başvuru gerçekleştiğinde o 10 kişiyi halk eğitim müdürlükleriyle birlikte bir eğitimden geçireceğiz" dedi.

'BELGE VERECEĞİZ'

Karacabey, eğitimde nelerin olacağı, hangi hususlarda eğitim verileceğinin belirlenmiş durumda olduğunu kaydederek, "Yazılı ve uygulamalı eğitim vereceğiz kendilerine, orman yangını nasıl söndürülür, söndürme çalışmalarında nelere dikkat etmek gerekir, hangi kişisel koruyucu donanımları kullanmak gerekir gibi konularda kişilere eğitim vereceğiz. Bu eğitimlerin sonunda da kendilerine eğitim gördüklerine dair bir belge vereceğiz. Böylelikle orman yangını söndürmesi için gönüllü olacaklar." dedi.

'10 BİN KİŞİNİN BAŞVURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Gönüllük esasına dayalı sistemde herhangi bir ücret ödemesi olmayacağını söyleyen Karacabey, "Herhangi bir kaza, yaralanma veya buna benzer bir durum olduğunda tedavileriyle ilgili süreç sigorta mevzuatı çerçevesinde kurum tarafından karşılanacak. Gönüllülerin yangın çıktığında ki ulaşım, barınma ve iaşe giderlerini de orman genel müdürlüğü olarak biz karşılayacağız. Ayrıca kişisel koruyucu donanımlarının tamamını biz temin edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biz bu işi çok önemsiyoruz. Gelişmiş ülkelerde bu uygulanan bir sistem. Bizim insanlarımızın da orman yangınlarına karşı hassasiyetini biliyoruz. Böyle bir uygulamanın ülkemizde de olması gerektiğini düşündük. Bizim tahminimiz 10 bin kişinin başvuruda bulunacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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