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Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada saldıran kadın, Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmen Ş.N.E ise kadınının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığını iddia etti.

Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada saldıran kadın, Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Öğretmen Ş.N.E ise kadınının kendisine başörtülü olduğu için saldırdığını iddia etti.

20 Kasım 2019 Çarşamba 22:07
Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 21.27 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir okulda öğretmenlik yapan Ş.N.E, akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. Kaldırımdan yürüyen genç kadın bir iş yerinin önüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle bir kadının saldırısına uğradı. Birkaç kez aldığı yumruk darbesiyle burnu kanayan genç kadın, acısıyla köşeye çekildi. Olayın ardından saldırgan kadın, kendisine tepki gösteren erkek bir şahsa da saldırdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak şahsın Berrak K. olduğunu tespit etti. Saldırgan kadının gidiş istikametine göre yapılan kamera çalışmasında birçok ulaşım aracı değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda gözü dönmüş kadını, Büyükçekmece İlçesi’nde yakalandı. Yakalanan kadın ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu’ kapsamında gözaltına alındı. Berrak K.’nin polis merkezinde sorgusunun devam ettiği yarın ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

'BAŞÖRTÜ NEDENİYLE SALDIRDI' İDDİASI!

Öte yandan başörtülü öğretmen Ş.N.E, şikayet dilekçesinde, yolda yürüdüğü esnada tanımadığı bir kadının sebepsiz yere kendisine tokat atmaya başladığını, kadını tanımadığını, şahsın başörtülü olduğundan ötürü kendisine saldırdığını beyan ederek şikayetçi oldu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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