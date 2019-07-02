Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99595
ALTIN
254.831
DOLAR
5.6858
STERLIN
7.1663
EURO
6.4198
"UCUBE REJİMDEN VAZGEÇİLMELİ, CUMHURBAŞKANI PARTİSİNİN BAŞINDAN AYRILMALI"
Diyanet Kurban Bedelini Açıkladı!
Türkiye’ye karşı savaş ilan etti!
Vatandaşa Kötü Haber! Bir Zam da Doğalgaza Geldi!
Sahte video oyunlarının kurbanı olmayın!

Başkana tepki istifaları: THK’da yönetim kurulu dağıldı

Türk Hava Kurumu'nda (THK) dokuz yönetim kurulu üyesi istifa etti. Yedek üyelerin de tamamı istifa ederek dilekçelerini noter aracılığıyla başkanlığa ulaştırdı.

Başkana tepki istifaları: THK’da yönetim kurulu dağıldı

Türk Hava Kurumu'nda (THK) dokuz yönetim kurulu üyesi istifa etti. Yedek üyelerin de tamamı istifa ederek dilekçelerini noter aracılığıyla başkanlığa ulaştırdı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:21
Başkana tepki istifaları: THK’da yönetim kurulu dağıldı

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Türk Hava Kurumu’nda (THK) sular durulmuyor.

Başkan Ahmet Bertan Nogaylaroğlu’nun tüzüğe aykırı kararlar aldığı ve kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla 9 yönetim kurulu üyesi istifalarını sunarken, yedek üyelerin de tamamı istifa ederek dilekçelerini noter aracılığıyla başkanlığa ulaştırdı.

Bu istifaların ardından devreye giren THK Merkez Denetleme Kurulu, tüzükten aldığı yetkiyle kurumu olağanüstü genel kurula götürme kararı aldı. Genel kurulun 20-21 Temmuz’da yapılması istendi.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANDI'

24 Haziran’a kadar THK Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten ve istifa eden Salim Kaya, süreçle ilgili “Bıçak kemiğe dayandı. başkan THK’nın tüzüğünü hiçe sayıyordu” dedi.

Merkez Denetleme Kurulu’ndan başkanlığa gönderilen yazıda, Olağanüstü Büyük Genel Kurul’a gitme gerekçeleri sıralandı. Bunlar arasında Kapadokya’daki sıcak hava balon işletmeciliği ile ilgili ihmallerin milyonlarca liralık zarar doğmasına neden olduğu da bulunuyor. 

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
başkana tepki istifaları thk da yönetim kurulu dağıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamuda Boş Kadro Var Atama Yok!
Kamuda Boş Kadro Var Atama Yok!
'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı
'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı
Amcasının kalbini kırdı, intihara kalkıştı
Amcasının kalbini kırdı, intihara kalkıştı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim