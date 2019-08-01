Basit bir matematik işlemi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü: Cevap 1 mi, 16 mı?

Twitter üzerinden bir kullanıcı, aşağıdaki basit matematik işlemini takipçileriyle paylaşarak onlardan bu soruyu cevaplamalarını istedi:

​Ancak gelen cevaplar, kullanıcıların doğru sonuç bakımından iki kampa ayrılmış olduğunu gösterdi. Kimisi cevabın 1 olduğundan eminken, kimileri de cevabın 16 olduğu konusunda ısrarcıydı.

​Öyle ki, hesap makineleri dahi işlemin cevabı konusunda ‘hemfikir’ olamadı:

​Sorunun yanıtındaki bu ikiliğin sebebi ise, kullanıcıların ilkokul yıllarında aldıkları eğitimin farklılık göstermesi. Zira bu raddede, işlem önceliği kuralları devreye giriyor.

Türk eğitim sistemine göre matematik işlemlerindeki sıralama şöyle:

-Bulunmaları halinde üs alma işlemleri

-Parantez içindeki işlemler

-Çarpma veya bölme işlemleri

-Toplama veya çıkarma işlemleri

Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir diğer şey ise, aynı önceliğe sahip olan işlemlerin soldan sağa doğru yapılıyor olması. Yani şu şekilde:

8 ÷ 2(2+2) =

8 ÷ 2(4) =

4(4)= 16

Bu açıdan bakıldığı zaman sorunun cevabı 16 olarak bulunabiliyor, ancak kimi geleneksel eğitim sistemlerinde bu sıralama değişiklik gösterebiliyor. Bu raddede de işin içine parantezin yeri giriyor. Zira ufacık gibi görünen bir parantez değişikliği, işlemin sonucunu tamamıyla değiştirebiliyor:

Sorunun cevabının 1 mi yoksa 16 mı olduğu ise sosyal medya üzerinde hâlâ tartışma konusu.