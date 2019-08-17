Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 24°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLIN
6.7774
EURO
6.1703
İstanbul Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sigaraya Yeni Zam: Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı! İşte Yeni Sigara fiyatları!
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!

Başarılı oyuncu 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu Furkan Göksel, diziye veda etti.

Başarılı oyuncu 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde yer alan ve Metin Çoban karakterini canlandıran genç oyuncu Furkan Göksel, diziye veda etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:24
Başarılı oyuncu 13 senedir rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrıldı

Kanal D'nin 13 yılı geride bırakan efsane polisiye dizisi 'Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu Furkan Göksel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini duyurdu.

13 SEZONDUR YER ALDIĞI DİZİDEN AYRILDI
Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 13 sezondur dizide yer alan Metin Çoban karakterine hayat veren Furkan Göksel diziden ayrıldı.

"BENİM İÇİN AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK"
Oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

"KENDİ SEÇTİĞİM AİLEM"
Dizide oyuncunun ablasını oynayan güzel oyuncu Yüsra geyik ise fotoğrafın altına, "Biz aynı evin içinde büyüdük. Aynı büyüdük. Aynı olduk. Ayrı olamayız. Dert ortağım. Hem kardeşim hem abim, kendi seçtiğim ailem, sen buradasın. Biz buradayız." yazdı.

"HER ŞEY YENİ BAŞLIYOR"
Furkan Göksel'in dizide babası rolünü oynayan usta oyuncu Özgür Ozan ise fotoğrafa "Bu bir son değil furki güzel şeyler seni bekliyor. Her şey yeni başlıyor." yorumunu yazdı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
başarılı oyuncu senedir rol aldığı arka sokaklar dan ayrıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi
Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş ve Dilek İmamoğlu bir araya geldi
100 mezarı yıkıp üzerlerine yazı yazdılar: 6 kişi gözaltında
100 mezarı yıkıp üzerlerine yazı yazdılar: 6 kişi gözaltında
İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek
İstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı: Sürecek

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim