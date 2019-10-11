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Barış Pınarı Harekatı'nda kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nda kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

11 Ekim 2019 Cuma 19:26
Barış Pınarı Harekatı'nda kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

YARALI ASKER DE ŞEHİT OLDU

Barış Pınarı Harekatından gelen acı habere göre dün yaralanan 44 yaşındaki Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu. 

1975 Göksun doğumlu olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek Tunceli'de bulunan birliğinden önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekatına katılmıştı. 

Gerçekleştirilen harekat kapsamında şehit olan Uzman Çavuş Bebek'in cenazesi Cumartesi günü Ulu Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Uzman Çavuş Bebek dün harekatta yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

DHA

Son Güncelleme: 13.10.2019 07:30
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