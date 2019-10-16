Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
94137
ALTIN
282.026
DOLAR
5.8801
STERLIN
7.5570
EURO
6.4975

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün! Bakanlık son rakamı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün! Bakanlık son rakamı açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini duyurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:30
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün! Bakanlık son rakamı açıkladı

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci güne girildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatta şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu. "

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.10.2019 17:29
Anahtar Kelimeler:
barış pınarı harekatı nda gün bakanlık son rakamı açıkladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. Gün! MSB Son Rakamı Açıkladı!
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. Gün! MSB Son Rakamı Açıkladı!
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o fabrika
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o fabrika
Netflix, Elif Şafak'ın 'Aşk' romanın haklarını aldığını duyurdu
Netflix, Elif Şafak'ın 'Aşk' romanın haklarını aldığını duyurdu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim