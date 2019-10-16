Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
93760
ALTIN
280.675
DOLAR
5.8966
STERLIN
7.5259
EURO
6.5044

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili 'kara propagandaya' 24 tutuklama

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili 'kara propagandaya' 24 tutuklama

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 186 kişiden 24'ü tutuklandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:18
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili 'kara propagandaya' 24 tutuklama

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde siber birimlerin, devletin, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene, devletin yapısına, genel güvenliğe yönelik önleyici ve koruyucu tedbirleri almak amacıyla gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetleri, ülke genelinde 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Bu kapsamda, 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgütü propagandası yapan kullanıcılara yönelik çalışmalara da hız verildi.

Çalışmalar sonucu, 839 kişinin sosyal medya hesaplarından suç içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Söz konusu hesaplardan 62'sinin Almanya, İngiltere ve Fransa'dan yönetildiği belirlendi.

Yapılan operasyonlarda, 186 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 24'ü tutuklanırken, 40'ı adli kontrol şartıyla olmak üzere 78 şüpheli serbest bırakıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
barış pınarı harekatı yla ilgili kara propagandaya tutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlk dağıtımı şoför koltuğuna geçen İmamoğlu yaptı: İBB 92 bin çocuğa her hafta 2 litre ücretsiz süt desteği verecek k
İlk dağıtımı şoför koltuğuna geçen İmamoğlu yaptı: İBB 92 bin çocuğa her hafta 2 litre ücretsiz süt desteği verecek k
Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında 12 Yılda 159 Projeye 23 Milyon Tl’nin Üzerinde Destek Verdi
Sabancı Vakfı Hibe Programları Kapsamında 12 Yılda 159 Projeye 23 Milyon Tl’nin Üzerinde Destek Verdi
Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen adam serbest
Ege Üniversitesi Kampüsü'ne girip kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilen adam serbest

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim