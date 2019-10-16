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Barış Pınarı Harekatı'nda 8. Gün! MSB Son Rakamı Açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'ye yükseldiğini duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. Gün! MSB Son Rakamı Açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 653'ye yükseldiğini duyurdu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:24
Barış Pınarı Harekatı'nda 8. Gün! MSB Son Rakamı Açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.

MSB'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 653 oldu" denildi.

RESULAYN’DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye’nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Resulayn'da sessiz geçen gecenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn'ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor.
Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Çatışmaların yaşandığı bölgeye takviye birlikler ve ambulansların sevk edildiği görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de oluşturulmak istenen terör koridorunun ortadan kaldırılması, bölgeye barış ve huzurun getirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekâtı'nda kontrol altına alınan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde, ilçe merkezleri ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

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