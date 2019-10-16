Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün! Bakanlık son rakamı açıkladı

Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci güne girildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatta şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 637'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 637 oldu. "

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