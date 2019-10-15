Banka krediyi onaylamayınca silahına sarıldı: Hem sizi hem kendimi vururum

Olay Ardeşen ilçesinde meydana geldi. 25 yaşında olduğu öğrenilen R.U., altın borcunu ödemek için bir bankaya kredi başvurusunda bulundu. Kredisi reddedilen R.U. bu kez eline aldığı silahla kredisini onaylatmak istedi.

‘HEM SİZİ HEM DE KENDİMİ VURURUM’

Belinden çıkarttığı tabanca ile “80 bin lira borcum var. Krediyi onaylayıp, bu parayı bana havale edeceksiniz. Borcu ödeyeceğim. Yoksa hem sizi hem kendimi vururum” diye bağırdı. Banka görevliler tarafından hemen boşaltılırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek hiç kimse bankaya yanaştırılmadı. Daha sonra polisin yoğun çabaları üzerine ikna edilen R.U. gözaltına alındı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA