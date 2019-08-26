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Balkonda uyuyan kadın, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin tabancasından çıkan kurşun evinin balkonunda uyuyan 23 yaşındaki kadının kafasına isabet etti. Olayda ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Balkonda uyuyan kadın, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin tabancasından çıkan kurşun evinin balkonunda uyuyan 23 yaşındaki kadının kafasına isabet etti. Olayda ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 06:12
Balkonda uyuyan kadın, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu, iddiaya göre H.Ç. isimli kişi belinden çıkarttığı tabancayı çıkartarak rastgele ateş açtı. Bu sırada hava sıcaklığı nedeniyle balkonda uyuyan Meryem Uğurlu, kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Silahlı kavgaya karışan şüpheliler, olay sonrası hızla olay yerinden kaçarken, mahalle sakinleri ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğurlu'yu ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Uğurlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran ekipler, başta H.Ç. olmak üzere kavgaya karıştığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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