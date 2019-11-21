Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 11°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
106733
ALTIN
269.145
DOLAR
5.6939
STERLIN
7.3846
EURO
6.3106
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 Ek Gösterge Talimatı!
Meclis'ten Geçti! İşte Yeni Vergiler
İş Arayanlar Dikkat! 80 Şehirde Personel Alınıyor! İş İl İl Alım Yapan İş Yeri Sayısı
Son dakika! Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti
2020 KPSS Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

Balıkesir beşik gibi sallandı! Peş peşe deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.27'de ise 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Balıkesir beşik gibi sallandı! Peş peşe deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 15.15'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.27'de ise 3,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

21 Kasım 2019 Perşembe 15:40
Balıkesir beşik gibi sallandı! Peş peşe deprem
banner400

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Adalı Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.15’te meydana geldi. 3.9 büyüklüğüdeki deprem, yerin 11.46 kilometre derinliğinde oldu. İlçede de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Bu depremin ardından saat 15.27'de bu, bu kez Sındırgı ilçesi sallandı. Merkez üssü ilçenin kırsal Süller Mahallesi olan depremin büyüklüğü Richter ölçeğine 3.4, derinliği ise 6.39 kilometre olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3.9 büyüklüğünde depremin merkez üssünü Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy olarak açıkladı. İkinci depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak tespit edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2019 15:54
Anahtar Kelimeler:
DepremBalıkesirKorkutan Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Partili Tatlıoğlu: 11 aylık yeğenim Suriyelilerden kaynaklı meningokok menenjit oldu, elini ve ayaklarını kestiler
İYİ Partili Tatlıoğlu: 11 aylık yeğenim Suriyelilerden kaynaklı meningokok menenjit oldu, elini ve ayaklarını kestiler
Ordu'da eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu
Ordu'da eczanede bakmak bahanesiyle eline aldığı ilacı yuttu
Bakan Selçuk'tan sözleşmeli ve kadrolu personel alımı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan sözleşmeli ve kadrolu personel alımı müjdesi!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim