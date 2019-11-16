Bakırköy'de evde ölü bulunan 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye Mahallesi'ndeki evlerinde, dün ölü bulunan anne Zübeyde D. (38), baba Bahattin D. (38) ve 6 yaşındaki Ali D.'nin cenazeleri, Alibeyköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneden alınarak Fatih Camisi'ne getirildi.
Bahattin D'nin kardeşi Mehmet D. ve Zübeyde D'nin annesi Neval Y. camide taziyeleri kabul etti.
Cenazeler, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Maltepe Mezarlığı'na getirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda görevli mezarlık görevlileri önceden kazdıkları mezar yerlerine kireç döktü. Mezarlık görevlileri maske takıp tulum giyerek cenazeleri toprağa verdi. Cenazeler toprağa verildikten sonra mezarların üzerine kireç döküldü.
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