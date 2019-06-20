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Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç bedelliden yararlanacak

Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin gencin 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanacakları açıklandı.

Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç bedelliden yararlanacak

Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin gencin 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanacakları açıklandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 21:55
Bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç bedelliden yararlanacak

Yeni askerlik sistemi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Yasa teklifinin gelecek cuma Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

Meclis, son görüşmesinde bakaya ve yoklama kaçaklarını da gündemine aldı.

KAÇAKLAR İÇİN 1 KASIM'A KADAR MÜHLET

Çıkan karara göre bakaya, yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım'a kadar başvurmaları halinde bedelliden yararlanacak. Yasa çıktıktan sonra ise bakaya ya da yoklama kaçağı olanlar, her gün için 10 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Türkiye'de şu an bakaya ya da yoklama kaçağı olan 460 bine yakın vatandaş var.

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bakaya yoklama kaçağı bin genç bedelliden yararlanacak
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