Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakanlıklardan Üst Üste Personel Alım İlanları! 32000 Kadro Sizleri Bekliyor! Detaylar Haberde!

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine toplamda 32 bin personel alımı yapılacak. Peki 32 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar.

Bakanlıklardan Üst Üste Personel Alım İlanları! 32000 Kadro Sizleri Bekliyor! Detaylar Haberde!

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine toplamda 32 bin personel alımı yapılacak. Peki 32 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar.

29 Mart 2019 Cuma 20:52
Bakanlıklardan Üst Üste Personel Alım İlanları! 32000 Kadro Sizleri Bekliyor! Detaylar Haberde!

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Bin Personel Alıyor! Kadro Dağılımı Şu şekilde:

1200 orman mühendisi

2700 orman muhafaza memuru

800 memur

300 şoför

Alımlar KPSS puanı esasına göre yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alıyor! Kadro Dağılımı Şu şekilde:

664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma),

55 çağrı merkezi görevlisi,

313 oda destek personeli,

500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli)

978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)

450 hastane güvenliği

62 otopark personeli olarak açıklandı.

Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alıyor!  Kadro Dağılımı Şu Şekilde:

"Katip alımı, mübaşir alımı, şoför alımı ve ikm alımı" olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Alımlara ilişkin sitemizi takip ediniz!

Anahtar Kelimeler:
bakanlıklardan üst üste personel alım ilanları 32000 kadro sizleri bekliyor detaylar haberde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji’den Son Uyarı! Vatandaşlara Dikkatli Olun Çağrısı!
Meteoroloji’den Son Uyarı! Vatandaşlara Dikkatli Olun Çağrısı!
“Herkese Bir Kuzu Şehre Göçü Engeller!” Detaylar Haberimizde!
“Herkese Bir Kuzu Şehre Göçü Engeller!” Detaylar Haberimizde!
İş Arkadaşımla Anlaşamıyorum! Ne Yapmalıyım?
İş Arkadaşımla Anlaşamıyorum! Ne Yapmalıyım?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim