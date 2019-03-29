Bakanlıklardan Üst Üste Personel Alım İlanları! 32000 Kadro Sizleri Bekliyor! Detaylar Haberde!

Tarım ve Orman Bakanlığı 5 Bin Personel Alıyor! Kadro Dağılımı Şu şekilde:
1200 orman mühendisi
2700 orman muhafaza memuru
800 memur
300 şoför
Alımlar KPSS puanı esasına göre yapılacak.
Sağlık Bakanlığı 12 Bin Personel Alıyor! Kadro Dağılımı Şu şekilde:
664 hasta yönlendirme ve danışma(tıbbi sekreter, resepsiyon, refakat, hasta taşıma),
55 çağrı merkezi görevlisi,
313 oda destek personeli,
500 mutfak personeli(aşçı, aşçı yardımcısı, kepçeci, bulaşıkçı, meydancı, depo personeli)
978 temizlik personeli (hastane ve hastanede temizlik süreçleri)
450 hastane güvenliği
62 otopark personeli olarak açıklandı.
Adalet Bakanlığı 15 Bin Personel Alıyor! Kadro Dağılımı Şu Şekilde:
"Katip alımı, mübaşir alımı, şoför alımı ve ikm alımı" olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Alımlara ilişkin sitemizi takip ediniz!