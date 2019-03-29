Bakanlıklardan Üst Üste Personel Alım İlanları! 32000 Kadro Sizleri Bekliyor! Detaylar Haberde!

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile beraber Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine toplamda 32 bin personel alımı yapılacak. Peki 32 bin personel alımı kadro dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar.