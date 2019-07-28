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Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...

Ticaret Bakanlığı ve BAGİDER ortak bir projeye imza attı. Projeyle ebeveynlere giyimden beslenmeye, otomobil koltuklarından ana kucaklarına kadar önemli uyarılarda bulunuldu.

Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...

Ticaret Bakanlığı ve BAGİDER ortak bir projeye imza attı. Projeyle ebeveynlere giyimden beslenmeye, otomobil koltuklarından ana kucaklarına kadar önemli uyarılarda bulunuldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:39
Bakanlık Uyardı! Bunları Sakın Almayın...

Ticaret Bakanlığı’yla Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği (BAGİDER) ‘Standartlar Bebeğinizi ve Sizi Korur’ projesini hayata geçirdi. Projeyle ebeveynlere giyimden, beslenmeye, oto koltuklarından ana kucaklarının güvenliğine dair önemli uyarılarda bulunuldu. Hazırlanan kamu spotu ve bebek ürünlerinin standartları ‘www.bebekurunleristandartlari.com’ sitesinde yayımlandı. Web sitesinde yer alan bazı öneriler şu şekilde:

NAYLON GİYSİ GİYDİRMEYİN

• Karyolalar doğum itibarıyla 18 ay ila iki yıla kadar kullanılabilir.

• Karyola bebeğinizin dışarı tırmanmasını önlemek için en az 49.5 santimetre derinliğinde olmalı.

• Bebek arabasının frenlerinin kontrollerini mutlaka yapın.

• Beş nokta kemer sistemine sahip bir mama sandalyesi alınmalı.

• Çocuğunuzu mama sandalyesinde gözetimsiz bırakmayın.

• Bebeğinizin sağlığı için gevşek örgü yün giysiler veya naylon kıyafetler giydirmeyin.

Kazaya karışıp, hasar almış olabilir

• Yeni doğan bebekler arkaya dönük oto koltuklarında taşınmalı.

• Oto koltukları arabanın aktif yolcu hava yastığının bulunduğu ön koltuğunda asla kullanılmamalı.

• İlk görüşte cazip gibi görünse de ikinci el pazarından veya küçük bir ilandan kullanılmış bir bebek otomobil koltuğu satın almaktan kaçının. Kusursuz görünen bir koltuk bile kazaya karışmıs¸ veya düşürülmüş¸ olabileceğinden yapısını güçsüzleştiren görünmez bazı hasarlara sahip olabilir.

• Aldığınız yürüteci 20 dakika gibi kısa zaman aralıklarında kullanın. Bebeğinizi asla yürüteçteyken yalnız başına bırakmayın.

• Bebeğinizin biberonunu mikrodalga fırında ısıtmayın.

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Anahtar Kelimeler:
bakanlık uyardı bunları sakın almayın
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