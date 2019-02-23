Bakanlık Talimat Verdi! Taşeron'a Maaş ve Kıdem Müjdesi!

Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen talimat yazısında kadroya alınan taşeron işçilerle ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. gönderilen talimat yazısı ile birlikte binlerce taşeron işçinin maaşlarında ve kıdem tazminatlarında artış oldu. İşte detaylar...

Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan ve kadroya alınan binlerce taşoran işçinin maaşları, ikramiyeleri ve kıdem tazminatları yükseldi.

Peki taşeron işçilerin maaşları ne kadar oldu?

Bir süre önce devlet kurumlarında özel taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadroya alınma işlemleri tamamlanmıştı. Her ne kadar kadroya geçemeyen işçiler de olsa toplum da taşeron işçilerin kadroya alınması sevinçle karşılandı. Kadroya geçen taşeron işçilerin hem maaşları arttı, hem tediye ödemesi almaya hak kazandı hem de özlük haklarında iyileştirmeler oldu.

Resmi makamların açıkladığı rakamlara göre 450 bin civarında taşeron işçi kadroya alındı.

AİLE VE ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN KURUMLARA RESMİ TALİMAT GÖNDERİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin asgari ücret altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi. Yazıda, kadroya geçen taşeron personelden günlük çıplak brüt ücretleri 85.28 lira altında kalan işçilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi. Bakanlık yüzde 4 zammın, bu miktarın üzerine uygulanmasını istedi. Çalışanların bin 800 lira olan maaşları 2 bin 20 liraya yükseltilirken, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı yüzde 4 zamla birlikte 2 bin 100 lira oldu.

TEDİYE ÖDEMELERİ DE ARTTI

Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler, asgari ücretin artmasıyla birlikte yükseldi. Çalışanlara 2019 yılı içerisinde 3 bin 164 liralık ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler, 4 ayda bir 791 lira olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatik olarak 264 lira eklenmiş oldu.

KIDEM DÜZENLEMESİ SEVİNDİRDİ

Taşeronlara ilişkin kıdem tazminatlarının muhatapları konusu da çözüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanun teklifine göre, taşeron işçilerin emeklilik süreçlerinde veya kıdem tazminatları esas alınan hesaplamalar kapsamında, kıdem tazminatlarını alt işveren ödeyecek. Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA