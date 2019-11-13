Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
kapalı
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104828
ALTIN
270.019
DOLAR
5.7478
STERLIN
7.3703
EURO
6.3289
Bu Sektörde İş Çok Çalışacak Personel Yok!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

Bakanlık iptal etti! Emekli polisler, Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu!

Cumhuriyet Halk partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geri çekilmesinin ardından, emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.

Bakanlık iptal etti! Emekli polisler, Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu!

Cumhuriyet Halk partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla geri çekilmesinin ardından, emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.

13 Kasım 2019 Çarşamba 21:41
Bakanlık iptal etti! Emekli polisler, Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu!

Cumhuriyet Halk partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki "koruma kararı"nın kaldırıldı. Emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun koruma polisleri İçişleri Bakanlığının talimatıyla çekildi. Bakanlığın tepki çeken bu adımının ardında emekli polisler Kaftancıoğlu'nu korumak için gönüllü oldu.

CHP Genel Merkezi ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dilekçe yazan emekli polisler, "Hiçbir karşılık, çıkar ve menfaat beklemeden CHP İstanbul il Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’nu korumaya onu koruma görevini yapmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

Kendilerini "Cumhuriyeti’in emekli polisleri" olarak duyuran polisler, "Yasal hiçbir engelimiz yoktur. Halkımıza duyurulur. " notunu paylaştı. 

İşte gönüllü olan polisler; 

Cevdet ŞENTÜRK Emekli Başkomiser
Nihat AYDIN Emekli Polis Memuru
Neşat DABAN Emekli Polis Memuru
Osman ŞENTÜRK Emekli Polis Memuru
Ali MUNZUR Emekli Polis Memuru
Kemal ALTUN Emekli Polis Memuru
Galip İÇTEN Emekli Polis Memuru
Erol KIZILARSLAN Emekli Polis Memuru
Hasan Ali IŞIK Emekli Polis Memuru

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
KorumaIyi PartiChpBuğra KavuncuTürkiyePolisEmekliCanan Kaftancıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobbing paylaşımı yapmıştı: Saadet öğretmenin intiharının ardından soruşturma başlatıldı
Mobbing paylaşımı yapmıştı: Saadet öğretmenin intiharının ardından soruşturma başlatıldı
Ekrem İmamoğlu'nu kınayan bildiri okumuştu: Kazanasmaz’ın yeni görevi belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nu kınayan bildiri okumuştu: Kazanasmaz’ın yeni görevi belli oldu
2 Yıl Boyunca küçük çocuğa dehşeti yaşattı! "Oyun oynayalım diye yukarı çağırıp..."
2 Yıl Boyunca küçük çocuğa dehşeti yaşattı! "Oyun oynayalım diye yukarı çağırıp..."

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim