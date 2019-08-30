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Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak
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Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alınacağı müjdesini verdi.

Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 996 sözleşmeli personel alınacağı müjdesini verdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:55
Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel alınacak

Tarım ve Orman Bakanlığı iş arayanlar için müjdeli bir haber verdi. Yapılan açıklamaya göre Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli personel alımlarına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, belirlenen illerde bin 150 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKALIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar 24 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden e-devlet şifresi ile başvuru yapabilecek. Ayrıca mühendis, avukat, tekniker, laborant, büroda çalışmak üzere de sözleşmeli bin 146 personel alınacak. Bu alımlar için de 12 Eylül ile 23 Eylül tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden başvuru yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü böylece toplamda 4 bin 996 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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