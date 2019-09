Bakanlık açıkladı! Bu ürünleri kullanmayın... İnsan sağlığını tehdit eden firmalar açıklandı

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurular başladı. İşte 'www.guvensizurun.gov.tr'ye yüklenen, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın piyasadan toplattığı ürünler...

Babynaz Pişik Önleyici Krem / Naz Pharma İlaç Üretim Medikal Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Agiva Hair Pigment Wax 07 Color Violet / Kozmotek Pazarlama Kozmetik İth. İhr. San Ve Tic. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Juliette Armand Mesopeel Salicylic Azelaic / Tüten Estetik Kozmetik Medikal San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Büyülü Bahçe gül kolonyası / Gül Kozmetik, Emin Sarpdere

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Kozmetra Makyaj Temizleme Suyu Yüz Ve Göz 250 Ml / Kozmetra Güzellik Sağlık Spor Eğitim Enerji İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır. Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.

Adalife Narlı El Vücut Ve Yüz Bakım Kremi / Tem Çorap İç Giyim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır. Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.

Neopink Aloe Vera Gel 'Avj25040116' parti numaralı ürün / Soft Kozmetik Medikal Sağlık Ürünleri Pazarlama İth. Ve İhr.

Güvensizlik nedeni: Mikrobiyal Üreme

First Time Nudes Palette Eyeshadows Far 01 / Er-Man Kozmetik Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Mikrobiyal Üreme

Magicare Professional Cherry Face & Body Scrub 200 Ml / Canko Kozmetik İmalat İthalat İhracat Pazarlama A.Ş.

Güvensizlik nedeni: Kozmetik mevzuatına aykırılık

First Time Color Concept Blusher 03 / Er-Man Kozmetik Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Mikrobiyal Üreme

İşte Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı o ürün ve firmalar

