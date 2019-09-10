Bakanlık açıkladı! Bu ürünleri kullanmayın... İnsan sağlığını tehdit eden firmalar açıklandı

Sağlık Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı sık sık denetimler düzenleniyor. Bakanlıklar bu denetimler sırasında aldığı ürün numunelerini sıkı bir testten geçiriyor. Test sonrası hile tespit edilen ürünler ve gıda teröristi firmalar vatandaşa duyuruluyor. İşte Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan gıda teröristi firmalar ve hileli ürünler listesi...