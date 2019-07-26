Bakanlık Açıkladı: Bekçi Sayısı 30 bin Olacak!

Çarşı ve Mahalle Bekçileri geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayiş̧in sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor. 2016 yılı Haziran ayı itibariyle İstanbul, Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin ve Hakkari olmak üzere 6 ilde yeni Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin alımına başlanmıştı. Geçen yılın ikinci yarısında 20 ilde, bu yıl ise ülke genelinde Çarsı ve Mahalle Bekçiliği sistemi yaygınlaştırıldı.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin sayısı 30 bine çıkarılacak



Halen ülke genelinde 21 bin 349 Çarşı ve Mahalle Bekçisi görev yapıyor. Bu sayı 8 bin alımı devam eden Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile 30 bine çıkarılacak.

Bekçiler tarafından, 11 milyon 703 bin 894 şahıs sorgulandı



2018 yılı Eylül ayından bugüne kadar geçen sürede Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışmalarıyla; 11 milyon 703 bin 894 şahıs sorgulandı. 27 bin 921 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Bin 372 hırsızlık olayına müdahale edilirken, 870kayıp şahıs bulundu. 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi, 12 bin 648 aranan şahıs yakalandı.



Geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayında ülke genelinde asayiş̧ olayları değerlendirildiğinde; mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10’luk düşüş, olayların aydınlatma sayılarında ise yüzde 3.3’lük artış sağlandığı görüldü. Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş ise yüzde 16’yı buldu.



Emniyet Genel Müdürlüğü, Bekçiler için Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye Videosu Hazırladı



Emniyet Genel Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri için Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye sloganıyla tanıtım videosu hazırladı. Hazırlanan videoda Çarşı ve Mahalle bekçilerinin ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1966 yılından bu yana görev yaptığı belirtildi.



Suçun önlenmesi için gece boyunca yaya devriye görev yaptıkları ifade edilen videoda, suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması konularında etkin bir şekilde görevlerini yerine getiren, genel kolluğa yardımcı silahlı bir kuruluş olduğu ifade edildi.



Videoda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerine, Polis Akademisi Başkanlığının nitelikli eğitici kadrosu tarafından, taşıdıkları teçhizatın kullanımı, olaylara müdahale etmeleri gereken durumlarda kullanacakları unsurlar hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verildiği kaydedildi.



Bekçilerin, kişilerin can ve mal güvenliğini sağladıkları, uyuşturucu satılan, yapılan ve kullanılan yerleri, kumar oynatılan mekanları tespit edip genel kolluğa bildirdikleri belirtilen videoda ayrıca Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu kapsamında bedeni güçten başlayarak kademeli olarak silah ve cop kullanabildikleri belirtildi.

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