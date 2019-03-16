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Bakan'dan Müjde:2020`ye Kadar Biz Ödeyeceğiz!

Sanayi ve Teknoloıji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya gelen Mustafa Varank "Aralık 2020'ye kadar her alınacak işçinin SGK primlerini biz ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan'dan Müjde:2020`ye Kadar Biz Ödeyeceğiz!

Sanayi ve Teknoloıji Bakanı Mustafa Varank müjdeyi verdi. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya gelen Mustafa Varank "Aralık 2020'ye kadar her alınacak işçinin SGK primlerini biz ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:05
Bakan'dan Müjde:2020`ye Kadar Biz Ödeyeceğiz!

 Sanayi ve Teknoloıji Bakanı Mustafa Varank  müjdeyi verdi. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya gelen Mustafa Varank "Aralık 2020'ye kadar her alınacak işçinin SGK primlerini biz ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
 

Mustafa Varank Nevşehir, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl 9 ay verilen sigorta prim desteğini bu yıl 12 ay olarak vereceklerini söyleyen Varank, "Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"16 senede güçlü bir temel inşa ettik"
Bakan Varank konuşmasında, "Fikir alışverişinde bulunacağımız bu toplantı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gittiğim her ilde mutlaka sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Türkiye ekonomisi, gücünü ve dinamizmini sizlerden alıyor. Siz ürettikçe, istihdam sağladıkça, ülkemiz ileri gidiyor. Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak attığımız her adımda büyümeyi sırtlayanları destekliyoruz. Sorunlarınızı, önerilerinizi bizzat takip ediyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik, karşılaştığımız hiçbir zorluk bizi yıldırmadı. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik." açıklamasında bulundu.

"Devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor"
Vatandaşımıza dokunduk, dertlerine derman olmaya çalıştık, fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdamı geliştirdik diyen Varank, "Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Sanayideki son dönem gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Adım atmamız gerektiğinde gerekli adımlar atıyoruz. Hem istihdamı hem de üretimi desteklemeye var gücümüzle devam ediyoruz. Daima yanınızdayız. Üzerinizdeki yükleri hafifletmek için son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık dedi.Bu reformları Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor" dedi.

"SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz"
Bakan Varank, Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız derken, "Eğer şartlar devam ederse; izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan asgari ücret desteğini, bu yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen devam ediyor. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 16.03.2019 09:26
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