Bakan'dan KPSS ve mülakat açıklaması... Herkese aynı puan verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Behiçbey Orman İşletme Fidanlığı'nda orman mühendisleri için hazırlanan uygulamalı sınav alanlarını inceledi. Uygulama alanında ağaç damgalama işlemi yapan Pakdemirli, süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Orman Genel Müdürlüğüne yapılacak orman mühendisi alımına ilişkin Bakan Pakdemirli, "Bin 146 sözleşmeli personel KPSS ile sorunsuz bir şekilde işe alındı. Orman muhafaza memurlarının 2 bin 700 tanesini alıyoruz. 5 bin 123 başvuru olmuş tarafımıza. Orman mühendisleri aynı zamanda 3 bin 44 başvurudan bin 150 tanesini alıyoruz.

Daha önceden söylediğim gibi burada kanaat notu dediğimiz genel kültür notunun herkese aynı verilmesi talimatını verdim. Böylelikle herkes KPSS puanı ve uygulama sınavı sonucunun aritmetiğine göre değerlendirilecek. Komisyonlarımız adil ve şeffaf bir şekilde çalışıyor, kameraların gözetimi altında. Meslek odaları gözlemcileri eşliğinde çalışmalar devam ediyor. 2018'de aynı süreçleri izleyerek 46 orman mühendisi almıştık. Tarafımıza hiçbir şikayet ve serzeniş gelmemiştir. Aynı usulle devam ederek orman mühendisi ve orman muhafaza memurlarımızı inşallah alacağız. Hak eden arkadaşlarımız teşkilatımızın arasına katılmış olacak. Uygulama sınavlarında şu var; yangınla mücadele, yangına müdahale, orman yönetim planları var, harita okuma var. Bir orman mühendisi aldınız, harita okumayı bilmiyorsa çok anlamı yok. Orman zararları ile mücadele ve fidan dikimi var. Uygulamalı olarak fidan diktiriyoruz. Ağaçların kesilmesi ve odun dışı ürünlerle ilgili uygulama ve sorularımız var. Ormanı önümüzdeki 40 yıl yönetecek bu arkadaşlarımızın gereken bilgiye sahip olmaları gerekiyor" dedi.

"Orman ürünleri ile ilgili cari açığımızı azaltacak şekilde bir planlama yapacağız"

Orman Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere alınacak personel ile ithalatı azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Pakdemirli, "Orman memurlarımızda sayı yeterli olmadığı için hızlı damgalama yapamıyoruz. Bunların bakımını da yapamıyoruz. Buralarda eksiklerimiz vardı. Her yıl büyüyen ağaçları kesmeniz gerekiyor. Bu ormanların sağlığı ve artışı için gerekli. Biz burada eksik kalıyorduk. Hem ormanların sağlığını koruma hem de kullanma dengesi içerisinde bazı orman ürünlerinde ithalatımızı minimuma düşürecek bir netice alacağız. Orman ürünleri ile ilgili cari açığımızı azaltacak şekilde bir planlama yapacağız" diye konuştu.

"Memurlar 10 tane il seçecek"

Personel alımı ile ilgili süreçlerin Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirten Pakdemirli, "Komisyonlarımız var 5 kişilik. Adil ve şeffaf olabilsinler diye günde 25 kişiye bakıyor, toplam 100 kişi ile sınav yapılmış olacak. Aralık sonu gibi tüm süreçler bitmiş olacak. Mülakat süreçleri devam edecek. Aralık sonu itibarıyla diğer süreçlerin hepsi bitmiş olacak. Güvenlik soruşturmalarının akabinde kazanan adayların işe alım prosedürleri yerine getirilmiş olacak. Memurlar 10 tane il seçecek. Sıralamaya göre KPSS artı uygulama sınav aritmetiğine göre seçtikleri illerin önem sırasına göre sıralanacaklar" dedi.

"Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine müsaade etmeye başladık"

Resmi Gazete'de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği'ne ilişkin açıklamada bulunan Pakdemirli, "Geçmiş ile bugün arasındaki önemli değişiklik, sakız ağacında biz istisna getirdik. Sakız ağacı çok değerli bir bitki. 2 bin metre ile ilgili bir istisna getirdik. Çünkü denize 2 bin metreden daha yakında olması gerekiyor sakız ağacının. Hak sahipliği sistemi yerine kura ile bir başvuru sistemi getirdik. Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine yönetmeliğimiz daha evvelden müsaade etmiyordu. Tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesine müsaade etmeye başladık. Yetiştirilen ürünlerin korunması, bakımı ve devamlılığı için tesislerin yapımına müsaade ediyoruz. Buradaki ana amaç şu; bozuk olan orman alanlarımızı sadece devlet eliyle değil, vatandaşın da eliyle düzeltmek, tamir etmek ve onları sahiplendirmek. Bu açıdan atılmış önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Sözleşmeli orman mühendisi adaylarının sözlü ve uygulama sınavları 22 Ekim-26 Aralık tarihleri arasında, orman muhafaza memurlarının sözlü ve uygulamalı sınavları ise 22 Ekim ile 5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.