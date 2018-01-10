Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Zeybekçi '2018'de Her Ay Rekor Kırılacak'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, dünya bankasının Türkiye büyüme oranlarını yeniden revize ederek yüzde 6.7'ye yükselttiğini, dördüncü defa yapılan revizenin yine tutturalamayacağını söyledi.

banner396

Bakan Zeybekçi '2018'de Her Ay Rekor Kırılacak'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, dünya bankasının Türkiye büyüme oranlarını yeniden revize ederek yüzde 6.7'ye yükselttiğini, dördüncü defa yapılan revizenin yine tutturalamayacağını söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:15
Bakan Zeybekçi '2018'de Her Ay Rekor Kırılacak'

Bakan Zeybekçi '2018'de Her Ay Rekor Kırılacak'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, dünya bankasının Türkiye büyüme oranlarını yeniden revize ederek yüzde 6.7'ye yükselttiğini, dördüncü defa yapılan revizenin yine tutturalamayacağını söyledi.

Zeybekçi, ihracatta, tarihi rekorun geçen hafta aşıldığını hatırlatarak, 2018 yılında her rekor kırılacağını söyledi. Bakan Zeybekçi, "Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme oranını yeniden revize etti, yüzde 6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa revize ediyor. Yüzde 3'tü ilk açıkladığı ocak ayında, şubat ayında yüzde 2,7 olarak açıkladı. Haziran'da bunu 3,5'e ve ekimde yüzde 4'e, şimdi de yüzde 6,7'ye çıkardı. Dördüncü defa da büyük ihtimalle tutturamayacak. Dünya Bankası, IMF, AB, OECD, Standart & Poors, Moody's, Fitch gibi kuruluşlara baktığımızda ortalama bu rakamlardaydı. Biz, Türkiye'nin en iddialı büyüyen ekonomilerinden biri olacağını söylediğimizde maalesef ateşin, fırının başında olanlar, ülkenin gerçek potansiyelinin farkında olanların söyledikleri yerine negatif söyleyenlerin söyledikleri spekülatif amaçla köpürtüldü, parlatıldı.

İhracata dayalı büyümeye geçeceğiz. 2017'ye 153,3 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Buna da o zaman 'hadi canım' diyenler oldu. Bu hedefi eylül ayında 156,5 milyar dolara çıkardık. 2017'de 157,1 milyar dolar olarak tamamladık. Ay sonu açıklayacağız bunu ama 2018'de her ay rekor kıracağız. Tarihi rekorumuz geçtiğimiz hafta cumartesi günü tarih oldu, 12 aylık süreçte 157,6 milyar doları aştık. Ay sonu itibarıyla bu rakam çok daha üst seviyelerde olacak. Hızlı şekilde hedefimiz olan 169 milyar dolara adım adım ulaşacağız." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanıEkonomi Bakanı 2018
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Merdivenlere Çıktı
Fren Yerine Gaza Basan Kadın Sürücü Merdivenlere Çıktı
Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!
Milli Piyango'dan 1.2 Milyon TL Kazandı! Şanslı Tır Şoförü İkramiyesini Teslim Aldı!
TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza
TEM'de 3 Otomobilin Karıştığı Zincirleme Kaza

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim