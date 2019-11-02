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Bakan Turhan: “PTT Tarihiyle Hafızamız, Tecrübesiyle İftiharımızdır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “PTT E-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor”

Bakan Turhan: “PTT Tarihiyle Hafızamız, Tecrübesiyle İftiharımızdır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: “PTT E-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük ediyor”

02 Kasım 2019 Cumartesi 11:29
Bakan Turhan: “PTT Tarihiyle Hafızamız, Tecrübesiyle İftiharımızdır”

PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik:

“Dünya markası olma hedefiyle çalışan PTT AŞ olarak 179 yıllık tecrübemizle bugünü biçimlendirmeye, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda koşulları belirlemeye başladık”

PTT AŞ kuruluşunun 179. yılını coşku dolu bir gece ile kutladı. CSO’da gerçekleştirilen etkinlikte izleyenlere Türk Halk Müziği konseri ve dans gösterileri sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ) 179. yaşını kutladığı etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver İskurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile PTT ailesinin çalışanları katıldı.

Bakan Turhan: “PTT Tarihiyle Hafızamız, Tecrübesiyle İftiharımızdır”

PTT’nin Türkiye’nin hayati görevler üstlenmiş kurumlarından biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Ülkemizin dört bir yanında posta, banka, kargo ve e-ticaret başta olmak üzere birçok ulaştırma faaliyeti yürüten PTT; çağımızın gereklerine ve insanımızın ihtiyaçlarına göre her gün yenilediği ürün ve hizmetlerle, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. PTT’nin 179 yıllık tecrübesi, ülkemiz için olduğu kadar uluslararası posta camiası için de fevkalade kıymetlidir. 2016 yılından beri Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığı’nı Türkiye adına yürüten PTT, bu tecrübeyle postanın geleceğini belirliyor, uluslararası arenada kararlar alıyor. PTT tarihiyle hafızamız, tecrübesiyle iftiharımızdır” dedi.

Günümüzde posta teşkilatlarının lojistik, finansal hizmetler ve giderek büyüyen e-ticaret pazarıyla, küresel ekonominin içinde sektörü yeniden konumlandırdığını ifade eden Bakan Turhan, “Memnuniyetle belirtmeliyiz ki PTT, bu alanlarda yaptığı atılımlarla da Türkiye’nin vizyonunu yansıtarak, ülkemizi temsil ediyor. PTT, her geçen gün iş ve işlem hacmini artırarak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. E-ticaret ve lojistik alanlarında yürüttüğü çalışmalarla yerli sermayenin dünyaya açılmasına öncülük eden PTT, ülkemizin kıtaları birleştiren coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğu potansiyeli, nitelikli projelerle katma değere dönüştürüyor” diye konuştu.

Türkiye’yi birbirinden güçlü kurumlarıyla geleceğe taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Turhan, “PTT Türkiye’nin şanlı tarihine yakışır, güzel bir gelecek inşa etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışırken, PTT ve PTT gibi köklü kurumlarımız üstlendikleri mesuliyetlerle işimizi kolaylaştırıyor, yükümüzü hafifletiyor” ifadelerini kullandı.

PTT Genel Müdürü Bozgeyik: “Altyapı ve AR-GE Çalışmalarıyla Geleceğe Işık Tutuyoruz”

Etkinliğin ev sahipliğini yapan PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise konuşmasında PTT’nin 179 yıllık tarihinde yokluklarla, savaşlarla, buhranlarla sınanmış olduğunu anımsatarak “PTT, milletimizin ve devletimizin desteğiyle karşılaştığı her zorluğun üstesinden geldi. Nihayet, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü oldu. Ne mutlu ki edindiğimiz tecrübelerle artık bugünü biçimlendirmeye, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda koşulları belirlemeye başladık” dedi.

PTT’nin ‘hayatı kolaylaştırmak’ ilkesi ve ‘vatandaşa hizmet götürmek’ gayesiyle, kuruluş amacından asla sapmadan, daima yenilenerek ve gelişerek var olmaya devam edeceğine dikkat çeken Bozgeyik, “Türkiye’nin köklü çınarı PTT olarak ‘gidilmeyen yere gitmek, olunmayan yerde olmak’ düsturuyla, yurdun dört bir yanına hizmet ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Dünya markası olma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimizden, Hükümetimizden ve Bakanlığımızdan aldığımız güç ve milletimizden aldığımız destekle, başarılarımızı uluslararası arenaya taşıyoruz, Türkiye’nin dünyadaki sesi olmakla iftihar ediyoruz. Bugün; posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında sunduğumuz hizmetlerle modern Türkiye’nin ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilen PTT, altyapı ve AR-GE çalışmalarıyla desteklediği çözümleriyle geleceğe ışık tutuyor.”

Son Güncelleme: 02.11.2019 14:12
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