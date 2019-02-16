Bakan Soylu'dan Yeni Bekçi Alım Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Etimesgut'ta İlçe SKM, STK ve Mahalle Başkanlarıyla Toplantı yaptı. Bu toplantıda bir konuşma yapan Bakan Soylu bekçi alımı konusuna da değindi.

Uyuşturucu satıcılarının görüldüğü yerde ayaklarının kırılması için talimat verdiğini aktaran Bakan Soylu bu talimattan sonra okulların etrafından çekilen uyuşturucu satıcılarının parklara yöneldiğini belirtti.

Kendisini dinleyerenlere "bekçilerimiz görev yapıyor, bekçilerimizden memnun musunuz?" diye sordu. Kalabalıktan "memnunuz" cevabını aldı.

İçişleri bakanı süleyman Soylu daha önce defalarca dile getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bekçi talimatını bu konuşmasında da yineledi;

" Bizatihi Cumhurbaşkanımız, Süleyman, ben vatandaşımız uyurken bekçi sesiniz duyacağım dedi. Duysun istiyoruz. Bakın sadece Ankara'ya şuana kadar 1000 bekçi verdik. Bu bekçilerimiz gece düdüğü öttürüveriyorlar. Şimdi Ankara'ya önümüzdeki hafta sonu itibari ile yeminlerini yaptıracağız, tüm Türkiye'ye 10 bin 200 bekçi daha veriyoruz." ifadelerini kullandı.

ANKARA'YA KAÇ BEKÇİ VERİLECEK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki açıklamalarında bekçi alımlarında Ankara'ya yüklü bir miktar bekçi ataması yapılacağını açıklamış ancak sayı vermemişti. bu konuşmasında Ankara'ya kaç bekçi verileceğini de açıkladı. Bakan Soylu; " Bu alımda Ankara'ya 550 bekçi daha vereceğiz" dedi.

"Daha sonra Mart ayı başında 8 bin bekçi ilanı daha açacağız ve bu alımda yine Ankara'ya bekçi vereceğiz. İnşallah bu rakamlardan sonra Ankara'da 2000 bekçiyi tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Şuan Ankara'da Altındağ ilçesinde 90, Çankaya’ya da 225, Etimesgut’ta 90, Keçiören’de 170, Mamak’ta 150, Pursaklar’da 25, Yenimahalle’de 120, Gölbaşı’nda 20 ve Sincan’da 110 bekçi olmak üzere toplamda 900 bekçi görev yapıyor. Eğitimleri tamamlanıp 550 bekçinin göreve başlamasından sonra Ankara'da görev yapacak bekçi sayısı 1450'ye çıkacak.

Bu durumda mart ayında alınacak 8 bin bekçi alımında Ankara'ya yine 550 bekçi kadrosu verileceği anlaşılmış oldu.

BEKÇİLER GÖREVE BAŞLADIKTAN SONRA SUÇ ORANI AZALDI

İçişleri Bakanı göreve başlayan bekçilerin sonucunda suç oranın azaldığını belirterek rakamlar verdi. "2017'de günde 30-32 hırsızlık olayı yaşanırken şuanda sayı 9-10'a düştü" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya geldiği zamanlarda asayiş birimlerine gerekli talimatları verdiğini aktaran Bakan Soylu,"geçen gün talimat verdim, Ankara, İzmir, İstanbul buralardaki hırsızlık oranlarını düşüreceksiniz. 8 ise 5'e düşecek, 10 ise 7'ye düşecek. Bizim vatandaşımız evinde güvenle uyuyacak, evini bırakıp başka bir yere güvenle gidecek. Bizim şehirlerimiz dünyanın en güvenli şehirleridir" ifadelerini kullandı.

BEKÇİ ALIM İLANLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2019 yılında 8 bin Bekçi alımı yapılacak. Bekçi alım ilanları Mart ayının başında yayınlanacak. Bekçi alım ilanları yayınlandığında veya gelişmeler yaşandığında anında haberdar olmak adına mobil uygulamalarımızı indirebilir, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

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