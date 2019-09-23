Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 15°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100089
ALTIN
279.666
DOLAR
5.7318
STERLIN
7.1283
EURO
6.2887
TÜBİTAK KPSS'siz Önlisans ve Lisans Mezunu Proje Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Dar Gelirliye 350 TL Taksitle Ev Sahibi Olma İmkanı!
İstanbul Üniversitesi KPSS'siz Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Bakan çağrı yaptı! 300 bin 300 Bin TL'lik dev destek
2019-2020 2000 Polis Alım Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı! İşte Detaylar...

Bakan Soylu'dan Kadın Polis ve Jandarma Personel Alım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 'na katıldı. Çalıştayda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu jandarma alımı müjdesi verirken kadın polis görevlendirmeleri ile ilgili de son bilgileri paylaştı.

Bakan Soylu'dan Kadın Polis ve Jandarma Personel Alım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 'na katıldı. Çalıştayda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu jandarma alımı müjdesi verirken kadın polis görevlendirmeleri ile ilgili de son bilgileri paylaştı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:17
Bakan Soylu'dan Kadın Polis ve Jandarma Personel Alım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 'na katıldı. Çalıştayda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu jandarma alımı müjdesi verirken kadın polis görevlendirmeleri ile ilgili de son bilgileri paylaştı.
 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, 'Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi' Çalıştayı'na katıldı.

Soylu, emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısının yaklaşık 33 bin olduğunu söyledi.

Soylu, "Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin büyümesini de beraberinde getiriyor" dedi.

KADIN POLİS AÇIKLAMASI VE JANDARMA ALIMI MÜJDESİ

İçişleri Bakanı süleyman  Soylu karakollara 3 bin kadın polis alımı yapıldığını belirtti. İçişleri Bakanı süleyman soylu 3 bin kadın polis alımının tamamlandığını ve adayların eğitime başlayacağını söyledi.

Bakan Soylu "Eğitim sonrası 3 bin kadın polis Türkiye genelinde karakollarda çalıştırılacak.  Güven masalarında vatandaşların sorunlarını dinleyecek , onların sıkıntılarını değerlendirip gerekli işlemlerin hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak polisler 2020 yılında eğitimlerini sonlandıracak ve göreve başlayacak." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 'nda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu , aynı uygulamanın jandarma alımı için yapılacağını söyledi.  Jandarma karakollarına da güven masaları kurulacak. Kurulacak güvenlik masalarına da personel alımı yapılacak.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.09.2019 10:22
Anahtar Kelimeler:
bakan soylu dan kadın polis jandarma personel alım açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti
Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti
Yargı Reformu'nun datayları açıklandı: Haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmayan düşünce açıklamaları suç olmayacak
Yargı Reformu'nun datayları açıklandı: Haber verme ve eleştiri sınırlarını aşmayan düşünce açıklamaları suç olmayacak
PÖH alımında KPSS Puanı düşük Olanlar Dikkat!
PÖH alımında KPSS Puanı düşük Olanlar Dikkat!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim