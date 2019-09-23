Bakan Soylu'dan Kadın Polis ve Jandarma Personel Alım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 'na katıldı. Çalıştayda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu jandarma alımı müjdesi verirken kadın polis görevlendirmeleri ile ilgili de son bilgileri paylaştı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, 'Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi' Çalıştayı'na katıldı.

Soylu, emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısının yaklaşık 33 bin olduğunu söyledi.

Soylu, "Teknoloji ve modernlik yeni imkanlarla birlikte yeni tehditlerin ve mevcut tehditlerin büyümesini de beraberinde getiriyor" dedi.

KADIN POLİS AÇIKLAMASI VE JANDARMA ALIMI MÜJDESİ

İçişleri Bakanı süleyman Soylu karakollara 3 bin kadın polis alımı yapıldığını belirtti. İçişleri Bakanı süleyman soylu 3 bin kadın polis alımının tamamlandığını ve adayların eğitime başlayacağını söyledi.

Bakan Soylu "Eğitim sonrası 3 bin kadın polis Türkiye genelinde karakollarda çalıştırılacak. Güven masalarında vatandaşların sorunlarını dinleyecek , onların sıkıntılarını değerlendirip gerekli işlemlerin hızlı şekilde yapılmasını sağlayacak polisler 2020 yılında eğitimlerini sonlandıracak ve göreve başlayacak." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı 'nda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu , aynı uygulamanın jandarma alımı için yapılacağını söyledi. Jandarma karakollarına da güven masaları kurulacak. Kurulacak güvenlik masalarına da personel alımı yapılacak.

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