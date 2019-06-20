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Bakan Soylu'dan Jandarma ve Polis Alımı Açıklamaları!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında jandarma ve polis alımı ile ilgili önemli konulara değindir. KPSS Puanı düşecek mi, Boy şartı esnetilecek mi gibi sorulara cevap veren Bakan soylu Jandarma alımlarına da değindi.

Bakan Soylu'dan Jandarma ve Polis Alımı Açıklamaları!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında jandarma ve polis alımı ile ilgili önemli konulara değindir. KPSS Puanı düşecek mi, Boy şartı esnetilecek mi gibi sorulara cevap veren Bakan soylu Jandarma alımlarına da değindi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:11
Bakan Soylu'dan Jandarma ve Polis Alımı Açıklamaları!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında jandarma ve polis alımı ile ilgili önemli konulara değindir. KPSS Puanı düşecek mi, Boy şartı esnetilecek mi gibi sorulara cevap veren Bakan soylu Jandarma alımlarına da değindi.

İşte detaylar...

SORULAR VE CEVAPLAR

Programın sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, izleyici sorularına yanıt verdi. İşte Soylu'ya yöneltilen sorular ve cevapları: 

Jandarma Subay Astsubay alımı puanı düşecek mi?

Şimdilik böyle bir şey düşünmüyoruz. Çünkü çok müracaat var. Bu da bizim alım zamanımızı etkiliyor

POMEM yaş sınırı düşecek mi?

Şimdilik onda da bir şey düşünmüyoruz

Poliste boy sınırı değişecek mi?

Avrupa'daki uluslararası standart nedir bakacağım. O kadar çokr istiyorlar ki, bir bakacağım, dedikleri nedir.

KPSS için POMEM'de puan barajı düşecek mi?

Yüksekokullar için düşünüyoruz. 70 başlatmıştık. Orada bir müsaviliği dengeyi sağlamak gerekir belkide.

Renk körlüğü kriterleri düzelecek mi?

Arkadaşlar çalışıyorlar, biz bir söz verdik. Uluslararası standartlara bakılacak. Sözümüz söz onlara bakılacak.

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Son Güncelleme: 20.06.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
bakan soylu dan jandarma polis alımı açıklamaları
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