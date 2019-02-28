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Bakan Soylu'dan FLAŞ POMEM Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde 15 bin yeni polis alımının yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda adayların kafası karıştı. Alınacak 15 bin personel 24. POMEM dönemi için mi yoksa 23. POMEM dönemi için mi alınacaktı. Bakan Soylu yaptığı açıklama ile bu konuya da açıklık getirmiş oldu.

Bakan Soylu'dan FLAŞ POMEM Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde 15 bin yeni polis alımının yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda adayların kafası karıştı. Alınacak 15 bin personel 24. POMEM dönemi için mi yoksa 23. POMEM dönemi için mi alınacaktı. Bakan Soylu yaptığı açıklama ile bu konuya da açıklık getirmiş oldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:09
Bakan Soylu'dan FLAŞ POMEM Açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde 15 bin yeni polis alımının yapılacağını açıklamıştı. Bu konuda adayların kafası karıştı. Alınacak 15 bin personel 24. POMEM dönemi için mi yoksa 23. POMEM dönemi için mi alınacaktı. Bakan Soylu yaptığı açıklama ile bu konuya da açıklık getirmiş oldu.

Bakan Soylu geçtiğimiz dönemde 23. POMEM dönemi için 10 bin alım yapıldığını 27 Şubat 2019 tarihinde bakanlık olarak imzaladıkları kararla bu rakamın 15 bine çıkarıldığını söyledi.

5 BİN 23. POMEM DÖNEMİNE 10 BİN 24. POMEM DÖNEMİNE POLİS ALIMI YAPILACAK

Soylu'nun 15 bin yeni polis alacağız açıklaması yanlış anlaşıldı. 23. POMEM dönemi için 5 bin kişilik daha polis alımı yapılacağı ifade edildi.

Bunu şu şekilde ifade edersek daha net anlaşılacaktır.

23. POMEM dönemi için 5 bin polis alımı daha yapılacak ve bu adaylar Mart ayında eğitimlerine başlayıp 6 aylık eğitim sonunda görevlerine başlayacaklar. 2019 yılı için yani 24. POMEM dönemi için de 10 bin polis alımı yapılacak. Bu alımların 5 bini 23. POMEM'e ek olarak yapılacak. 

2019 yılında 15 bin polis alımı yapılacak. Süleyman Soylu 15 bin yeni polis alacağız derken 23. POMEM dönemine eklenen 5 bin kişilik kadro ile 24. POMEM dönemine alınacak 10 bin kişilik kadroyu birleştirerek telafuz etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 28.02.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
bakan soylu dan flaş pomem açıklaması
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Saoladmin 2 saat önce

Sonunda kafamdaki soru işareti gitti ya

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Hakan 1 saat önce

7-8.ayda görevlerine başlıcaklar dedi yani 23.dönem 15 bin kafa karıştırmayın 10 binlik alımı niye 5 e indirsinler

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serkan 1 saat önce

tek cümle ile: günün en güzel haberi bu olsa gerekir.

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Burak yilmaz 23 dakika önce

Bildirim gelmiyor uygulamada bildirimler açık

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