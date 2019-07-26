Bakan Soylu'dan Açıklama Geldi! Polis Alımlarında KPSS Puanı Düşecek mi?

Polis alımlarında başvuruda bulunacak adayların en merak ettiği konuların başında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları geliyor. Devlet kadrolarına memur alımlarında referans olarak kullanılan KPSS puanının polis alımlarında da oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Alımlara başvuru yapacak adayların beklediği o KPSS açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. İşte açıklamaya ilişkin tüm detaylar..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir TV kanalında katıldığı programda pek çokm konuda değerlendirmelerde bulundu. Polis alımlarında baz alınan KPSS puanlarına ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu. Polis olmak isteyen pek adayın meraklı bekleyişi Bakan Soylu'nun bu açıklamasıyla son bulmuş oldu..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklaması şöyle;

"Güvenlik birimlerine alacağımız adayları titiz bir elemeden geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 10 bin özel harekatçı alımına 300 bin aday başvurdu. 8 bin 500 bekçi alımına 280 bin kişi başvurdu. Üst düzey bir tercih var devlete.

"EĞİTİMLER 4 AYDAN 6 AYA ÇIKIYOR"

Bu tercihler sonrasında elemeler oluyor, yazılı, spor testleri, mülakatlar oluyor. Bir takım kriterlerimiz var. Biz polis eğitimini 4 aydan 6 aya ve daha sonra da 8 aya çıkaracağız.

POLİSLİK İÇİN KPSS PUANI DÜŞECEK

Polis alımında çok talep var diye, önlisans mezunları için taban puanı 70 yapmıştık ama değerlendiriyoruz. Muhtemelen 65'e indireceğiz. Çalışma bitmek üzere.

"BOY ŞARTINDA ESNEKLİK OLMAYACAK"

Ancak diğer kriterlerden olan boy konusunda esnetme yapmayacağız. Uluslararası standartlar var burada. 1,62'ye indirsek 1,58 istenecek, 1,55 istenecek bunun sonu yok.

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