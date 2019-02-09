Bakan Soylu Son Rakamı Açıkladı: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kartal'daki çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu" ifadelerini kullandı.

Enkaz altında bir kişiyle daha bağlantı kurulduğunu ifade eden Soylu, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Öte yandan, çöken binaya dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pazartesi gününden itibaren yıkılan binanın etrafındaki riskli binaların tespit edileceğini ifade ederek, bölge sakinlerine de bina risk tespitinin ücretsiz olarak yaptırılması için başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

Kurum ayrıca, "Çöken binanın betonunda deniz kumu vardı. Hasarlı olan 10 katlı binanın da 3 katı ruhsatlı" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN KORKUTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Soylu, enkaz altında kaç kişinin olabileceğine dair soruya, "Biz aslen sayıyı biliyoruz ama kamuoyunu yanıltmamak için bu sayıyı vermek istemedik" yanıtını verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA