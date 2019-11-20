Bakan Soylu: Görevden alınan belediye başkanlarından 19'u tutuklandı!

Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'sine toplamda 286 yıl ceza verildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "19'u tutuklanmış, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6'sı adli kontrol ve 8'i hakkında yakalama kararı var" bilgisini verdi.