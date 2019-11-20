Bakan Soylu: Görevden alınan belediye başkanlarından 19'u tutuklandı!

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu
Kasım ayı itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını belirten Soylu, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını söyledi.
Görevden alınan belediye başkanlarına ilişkin bilgi veren Soylu, "94 beledı̇ye başkanından 42 beledı̇ye başkanı toplam 286 yıl ceza almıştır. 19'u tutuklanmış, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6’sı adli kontrol ve 8'i hakkında yakalama kararı vardır" diye konuştu.
'368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü'
Soylu'nun açıklamaları şöyle:
- İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108'e düşmüştür.
- Kıran operasyonları çerçevesinde şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirilmiş, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir.
- DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri dönmüştür.
Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır. 19'u tutuklanmış, 59'u tutuksuz yargılanmakta, 6'sı adli kontrol ve 8'i hakkında yakalama kararı vardır.
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