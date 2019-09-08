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Bakan Soylu'dan 10 bin POMEM alımı için baraj puanı ve renk körlüğü açıklaması

POMEM alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha önce müjdesini verdiği alımla ilgili heyecan giderek artıyor. Bakan Soylu katıldığı bir televizyon programında konu ile ilgili soruları yanıtladı ve KPSS baraj puanının düşürülüp düşürülmeyeceğini de açıkladı.

Bakan Soylu'dan 10 bin POMEM alımı için baraj puanı ve renk körlüğü açıklaması

POMEM alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha önce müjdesini verdiği alımla ilgili heyecan giderek artıyor. Bakan Soylu katıldığı bir televizyon programında konu ile ilgili soruları yanıtladı ve KPSS baraj puanının düşürülüp düşürülmeyeceğini de açıkladı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:16
Bakan Soylu'dan 10 bin POMEM alımı için baraj puanı ve renk körlüğü açıklaması

10 bin polis alımı için heyecan giderek artıyor. POMEM alımı ne zaman yapılacak?  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun daha önce müjdesini verdiği alımla ilgili heyecan giderek artıyor. Bakan Soylu 10 bin polis alımı ile ilgili “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alımla ilgili hazırlıklarımızı arkadaşlarımız yapıyor.” dedi.

POMEM ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 bin polis alımı ile ilgili “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alımla ilgili hazırlıklarımızı arkadaşlarımız yapıyor.” dedi.

Bakan Soylu KPSS baraj puanı ile ilgili soruya, “70’ten 65’e düşürüldü. Baraj puanını bu kadar düşürürsek sınava 500 bin kişi giriyor. Alımlar bir yıl devam ediyor. Ama bizim polis ihtiyacımızı gidermemiz lazım.” yanıtını verdi.

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