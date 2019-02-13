Bakan Soylu Bekçi Alım Tarihini ve Alınacak Bekçi Sayısını Açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçilik kadrosu bekleyen binlerce kişiye müjdeyi verdi. Bakan Soylu, Mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını duyurdu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Bekçimiz bizim gecedeki gözümüzdür. Bundan taviz verip, geriye dönememiz mümkün değildir. Sayın cumhurbaşkanımız ben başımı yastığa koyduğumda bekçi duymak istiyorum diyerel vatandaşımızda başını yastığa koyduğunda bekçi düdüğü duymalı diyerek açıkça talimat verdiler. Bu noktada pırıl pırıl gençlerimizi aramıza aldık.

2016 yılından bugüne kadar 9 bin 440 bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görevinin başındadır.

Yine hali hazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı.

Eğitimleri inşallah önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. 1620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturması süreçleri devam etmektedir yani neredeyse rakam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız Allah nasip ederse bu ayın sonu itibari ile görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaktır. Ama bununlada yetinmiyoruz.

İnşallah mart ayı başında 8 bin bekçi alımı içinde arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirme neticesinde bekçi alım ilanına çıkıyoruz.

BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ADAYLARINI ÜZEN AÇIKLAMA!

Resmi Gazete'de yayınlanan 10 bin bekçi kadrosuna İçişleri Bakanlığı da 500 kişilik kadro eklediğini açıklamış alımların 10 bin 500 olacağı belirtilmişti ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan son dakika açıklamasında Mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkılacağını söyledi. Peki bekçi alım sayısı neden düştü?

BEKÇİ ALIM SAYISI NEDEN DÜŞTÜ?

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesine 1. dönem bekçi alımında 7 bin kadro için ilana çıkıldı. Başvurular 7 bin alım için alındı ancak yazılı sınav esnasında 7 binlik kadro 10 bin 200 civarına çıkarıldı ve 1. dönem alımında 76 İl geneline 10 bin 200 'den fazla bekçi alımı yapıldı. Sayının arttırıldığına dair resmi bir açıklama veya duyuru gelmedi ancak eğitime çağrılan aday sayısı 10 bin 257 oldu. 1. dönem bekçi alımında 7 bin kişilik kadro yerine 10 bin 257 kişi alınınca 2019 yılında alınacak 10 bin 500 kişilik kadro 8 bin kişiye düştü. KPSSCAFE.COM.TR

İşte Süleyman Soylu'nun açıklaması;



GEÇTİĞİMİZ DÖNEMLERDE BEKÇİ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİ?

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımında şu koşullar aranmıştı;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak (İçişleri Bakanlığı gerektiğinde ilkokul yerine eğitim şartını yükseltebilecek)

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

BEKÇİ ADAYLARI YAZILI SINAVDA 100 SORUYA CEVAP VERMİŞTİ

Yine geçtiğimiz dönemde sınava katılım sağlayan bekçi adayları, İlk ve Oraöğretim düzeyindeki Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından toplam 100 soruya cevap vermişti.

100 (yüz) tam puan üzerinden yapılan değerlendirmelerde, doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılmıştı. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilememişti.

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