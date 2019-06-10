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Bakan Soylu, Bayram tatilinin bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 günlük ramazan bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybettiğini açıkladı."

Bakan Soylu, Bayram tatilinin bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 günlük ramazan bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybettiğini açıkladı."

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
Bakan Soylu, Bayram tatilinin bilançosunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "9 günlük bayram tatilinde 39 ilimizdeki 73 ölümlü trafik kazasında, 86 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.
Soylu, İstanbul Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi.

 Burada konuşma yapan Soylu, bayram tatili boyunca trafiği kontrol ettiğini söyledi.

Ölümlü kazaların bir tane de olsa yıkıcı olduğunu belirten Soylu, "2017 yılında 7 bin 427 kişi öldü trafik kazalarında. Bir Baykan ilçesi gitti, öyle düşün. Her yıl bir Baykan gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı? Aldık." diye konuştu. 

"Yılbaşından bu yana ölümlü kazalar yüzde 40 azaldı"

Soylu, yılbaşından itibaren trafik kazasındaki ölümlerin yüzde 40 azaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"5 ayın sonunu söylüyorum. 6 ay sonunda inşallah aynı trendde olacağız. Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaza kara noktalarında bir tek kazamız yok. Hepsinde tedbir aldık. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. 185 bin polis ve jandarma trafik görevlisi görevlendirdik. Bayram tatillerinde trafik kazalarındaki ölümlerde, son 10 yıla göre yüzde 51,5, geçen yıla göre yüzde 48,5 azalma söz konusu. Şimdi Kurban Bayramı'ndaki tatil için hazırlık yapmaya başladık."

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