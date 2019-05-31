Bakan Soylu Açıkladı: Lise Mezunu PÖH Alınacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yeni Şafak'tan Ersin Çelik'in sunduğu Sosyal Medya programına katıldı. Programda birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu Kadın PÖH alımı ile ilgili KPSS Puanı konusuna da değindi.

Sunucu Ersin Çelik polis alımları ile ilgili çok fazla soru olduğunu belirterek, kadınların Özel Harekat'a alınması ile ilgili bir süreçten bahsettiğini hatırlatıp, bu yöndeki talepleri belirtti.

Bakan Soylu bu konuda bir haırlık yaptıklarını açıklarak şunları söyledi;

Şuan bizim ÖZel Harekat'ta 25 bin polisimiz var. Şuan bu rakam yeterli bir sayı.Ancak bu bundan sonra hiç özel harekat almayacağız demek değildir. Emeklisi oluyor örneğin. Daha ziyade burada şöyle bir şey düşünüyoruz. Teşkilat içinden sınavla özel harekata polis almak. Benim özel harekat olmak isteyen polis kardeşlerime, polis olmak isteyen aday kardeşlerime tavsiyem şudur; polislik sınavlarına girsinler, polisliği kazansınlar, Çünkü bundan sonra özel harekat alırsak çok kısıtlı sayıda alacağız. 10 bin polis alımı yaptık 300 bin kişi müracaat etti.

Şuan da 8 bin bekçi alımına girdik 280 bin kişi müracaat etti. Bunun eleme aşaması da oldukça zahmetli oluyor. Dışarıdan ÖZel Harekat almamız icap ederse yine alırız ama teşkilat içinden almak daha doğru bir adım olacaktır. Yeni özel harekat alımını bekleyene kadar polislik sınavlarına girmelerini taviye ederim. Biz onların içinden özel harekat alımı yapacağız.

Kadın özel harekat alma konusunda da özel harekat içerisinde çok büyük bir yelpaze açamayız. Belli bir sayıda kadın öel harekat alımı yapacağız. Buna ait hazırlıkları da arkadaşlarımız gerçekleştiriyorlar.

LİSE MEZUNU PÖH ALINACAK MI?

Bakan Soylu lise mezunu PÖH alınacak mı sorusuna da cevap verdi.

"Evet, lise mezunu kadın özel harekat alımı yapacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız hiç bir özel harekat için KPSS şartı aramamıştık. KPSS'siz almıştık. Bu kanun o döneme aitti. Dikkat ederseniz 15 Temmuz'dan sonraki bir şart idi. 15 Temmuz sonrası ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adım idi. Şimdi kadın özel harekat alacağız. O kardeşlerimizde KPSS imtihanına girsinler." dedi.

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