Bakan SOYLU Açıkladı! 3 bin Kadın Polis Daha Alınacak!

İçişleri Bakanı süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında karakollardaki ve polis merkezlerindeki güven masalarına 3 bin kadın polis alımı daha yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

"3 BİN KADIN POLİS ALIMIMIZ OLACAK"

Bakan Soylu 3 bin kadın polis alımı daha yapılacağını açıkladı. Polis Merkezlerinde görevlendirileceğini söylediği 3 bin kadın polis alımı için " Karakollarımızda, polis merkezlerimizde güven masaları oluşturduk. Bu da yeni bir adım tıpkı bekçi gibi bu da yeni bir adım. Bu güven masalarının başına kadın polislerimizi getireceğiz. Bu özel bir çalışma. Bu kadın polislerimizi de ona göre eğiteceğiz. Her şeyi bilecekler. Onlara çok ihtimam göstereceğiz. Gelen vatandaşlarımız ilk onlarla temas edecekler. Polis ve Jandarma bir disiplin mesleğidir. Daha bugün 4-5 polis için karar verdim. Yanlış iş yaptıkları için. Buna tahammülümüz olamaz. O nedenle bu kadın polislerimizi sosyloloji, psikoloji gibi alanlarda da eğiteceğiz. Bizim disiplinden taviz vermemiz mümkün değil.

"POLİS ÇALIŞMA SAATLERİ DE DEĞİŞECEK"

Polislerin çalışma saatlerinin ağır olduğunu belirten Bakan Soylu " polislerimizin aileleri ile daha rahat görüşmelerini, vakit geçirmelerini istiyoruz. Şimdi 8-24 çalışma modeli üzerinde duruyoruz. 8-24 çalışma modeli 12-12 çalışma modelinden daha verimli olacaktır. " ifadelerini kullandı.

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