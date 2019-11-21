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Bakan Selçuk'tan sözleşmeli ve kadrolu personel alımı müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.

Bakan Selçuk'tan sözleşmeli ve kadrolu personel alımı müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir toplum için çalışmaya devam ediyor, 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, bin işçi, bin ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz" dedi.

21 Kasım 2019 Perşembe 14:17
Bakan Selçuk'tan sözleşmeli ve kadrolu personel alımı müjdesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000  ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." ifadesini kullandı.   

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİ

Selçuk, Twitter hesabından, mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh bir  toplum için çalışmaya devam edildiğini belirtti. "BizÇalışanBüyükBirAileyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda Selçuk, "2  bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP  personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesi verdi.

Öte yandan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel  Dairesi Başkanlığının internet sitesinden konuya ilişkin detaylara  ulaşılabileceği bilgisi de yer aldı.

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