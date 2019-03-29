Bakan Pakdemirli Açıkladı: 5 Bin Personel Alımı Yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli personel alımları konusunda açıklamalarda bulundu. Bakanlık bünyesinde 5000 personel istihdam edileceğini açıkladı. İşte ayrıntılar ve kadrolar!

Habertürk’tenVeyis Ateş’in sorularını yanıtlayan Bakan Pakdemirli bakanlık bünyesinde 5000 personelin istihdam edileceğini ve kadroların belirlendiğini duyurdu. Bakan Pakdemirli iş arayan binlerce kişiye umut olan bu açıklamasında ihtiyaç duyulan kadroların şunlar olduğunu söyledi:

1200 orman mühendisi,

2700 orman muhafaza memuru,

800 memur,

300 şoför

Alımların KPSS puanına göre yapılacağını açıklayan Bakan ayrıca üreticilere verilecek desteğin yanı sıra Elektrik traktör konusunda da açıklamalar yaptı.

- Tek seferde yapılacak 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ süt için 184 milyon 300 bin lira ödenecek. Litre başı desteği 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık.

- Dünyada şimdiye kadar ticarileşmiş herhangi bir elektrikli traktör yok. Biz prototipini yaptık. Ben de denedim. Seri üretime hazır.