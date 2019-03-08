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Bakan Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Açıkladı! (Bedelli askerlikte kaç ay askerlik yapılacak?)

Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında askerlik sistemini şema ile anlattı. Buna göre yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik kalıcı olacak ve 1 ay temel eğitim zorunlu olacak.

Bakan Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Açıkladı! (Bedelli askerlikte kaç ay askerlik yapılacak?)

Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında askerlik sistemini şema ile anlattı. Buna göre yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik kalıcı olacak ve 1 ay temel eğitim zorunlu olacak.

08 Mart 2019 Cuma 12:01
Bakan Hulusi Akar Yeni Askerlik Sistemini Açıkladı! (Bedelli askerlikte kaç ay askerlik yapılacak?)

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarının bugün Milli Savunma Bakanlığı internet sayfasına konulacağını bildirdi.

Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Kalıcı olmasına gayret gösterdik. Bazı aylarda ailelerin endişeye kapılmadan, gençlerimizi eğitimini mesleğini sürdürsün. Planlamalarını yapsınlar istedik. Geldiğimiz noktada bunun bir takım eksiklikler çıksa da modern, sürdürülebilir, silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayabilecek bir yere vardık.

Bedelli askerlik için başvuranlar 1 ay temel askerlik eğitimi alacak. Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek.

1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız.

Üniversite mezunları 2 ay temel, 10 ay kıta eğitimi yapacak. 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları da yedek subay olacak. İhtiyaçtan fazla bedelli başvurusu olursa kura çekilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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