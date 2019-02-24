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Bakan Hulusi Akar'dan Flaş Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 3 bine yakın teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sürecide olduğunu açıkladı.

Bakan Hulusi Akar'dan Flaş Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 3 bine yakın teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sürecide olduğunu açıkladı.

24 Şubat 2019 Pazar 15:15
Bakan Hulusi Akar'dan Flaş Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 3 bine yakın teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sürecide olduğunu açıkladı.
 

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

3 bine yakın terörist Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, mücadelemiz devam edecektir.

Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeleri için, gerekli çalışmalarımızı yaptık. Günü ve saati geldiğinde cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerekeni yapacağız.

Yeni askerlik sistemi, cumhurbaşkanımızın arz ve onayı sürecindedir. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.02.2019 15:21
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