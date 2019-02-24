Bakan Hulusi Akar'dan Flaş Yeni Askerlik Sistemi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 3 bine yakın teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Bakan Akar, Yeni Askerlik Sisteminin cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sürecide olduğunu açıkladı.