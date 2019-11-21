Bakan Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

(Yeni askerlik sistemi) Hali hazırda 231 bin 921 yükümlü silah altındadır. Askerliğin 6 aya düşmesiyle herhangi bir zaafiyet söz konusu değil.

(Bedelli askerlik uygulaması) Şu ana kadar 20 bin 725 hükümlü bedelli askerlik için başvurdu, 688 milyon civarında bedel tahsis edildi.

(Bedelli askerlik) 31 Aralık'a kadar müracaat alımı sürecek, Ocak 2020'den itibaren yükümlülerin birlik, celp ve sevk dönemleri açıklanacak."

Vicdani ret kavramıyla ilgili yasalarımızda hüküm bulunmamakla birlikte konuya ilişkin herhangi bir çalışma da yoktur.

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