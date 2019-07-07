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Bakan duyurdu ! 29 bin personel mülakatsız alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımıyla ilgili canlı yayında açıklamada bulundu. Bakan Koca, 29 bin 689 personelin KPSS puanı ile mülakatsız olarak işe alınacağını duyurdu.

Bakan duyurdu ! 29 bin personel mülakatsız alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımıyla ilgili canlı yayında açıklamada bulundu. Bakan Koca, 29 bin 689 personelin KPSS puanı ile mülakatsız olarak işe alınacağını duyurdu.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:34
Bakan duyurdu ! 29 bin personel mülakatsız alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk'te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına katıldı.

Bakan Koca'nın sözlerinden satır başları şöyle:

2019’da bütçeden sağlığa ayrılan pay 157 milyar lira.
Sağlıkta dönüşümü anca çalışanlarımızla yapabileceğimize inanıyoruz.

KPSS ŞARTI VAR MÜLAKAT YOK

29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak.
Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM’ye gönderdik ÖSYM’nin takvimi ancak ‘bir ay sonra çıkabiliriz’ dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek.
12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız.

Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM’nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız.
Mülakatsız alım daha hakkaniyetli.

OBEZİTEYLE MÜCADELE

Obeziteyi önemsiyoruz. Sağlıklı beslenmeyle ilgili bir Beslenme Konseyi kurduk. İlk defa kurulan bir yapı oldu.
Türkiye’nin beslenme haritasını çıkarmış olduk. Gelecek ay beslenme haritamızı da basına açıklamış olacağız.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Bağımlılıkla ilgili mücadelede kararlı bir tutum içindeyiz.
Bağımlılıkla mücadele kurulu yeniden kuruldu.
11 bakanımızın yer aldığı bir mücadele kurulu. Önemli kararlar alındı.
Tedavi sonrası rehabilitasyon projesini çok önemsiyoruz.
2023’e kadar rehabilitasyon merkezi sayısını 40’a çıkarmayı hedefliyoruz.

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