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Bakan'dan o diziye yorum! ''Lanet bir dizi!''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi, çocuklarımızı zehirliyor dedi. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor" açıklamasında bulundu.

Bakan'dan o diziye yorum! ''Lanet bir dizi!''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi, çocuklarımızı zehirliyor dedi. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor" açıklamasında bulundu.

27 Ekim 2019 Pazar 14:49
Bakan'dan o diziye yorum! ''Lanet bir dizi!''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'nda, afet yönetiminin sadece Türkiye'nin değil dünyanın gündem maddesi olduğunu söyledi.

"LANET BİR DİZİ VAR 'ÇUKUR' DİYE"

Soylu, afetle mücadelenin sadece tek bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığını belirterek, "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz. 5 vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime döndürmeliyiz" iafdelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bakan dan diziye yorum lanet dizi
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Hak 2 saat önce

Günaydın bakan kültürümüzü ve ahlâkınızı bozan o kadar dizi varki diğer kanallar isim veriyeyim hepsinde aşna vişne çal çırp fuhuş zina öldür rutuk uyuyor yada soz sahibi degil

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